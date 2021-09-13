掃完墓回家…下坡翻車「妻頭撞地亡」！78歲阿公心碎：不小心的

▲78歲阿公載著77歲妻子去掃墓，不料，返家途中翻車，妻子頭部重擊地面，經緊急送醫搶救仍宣告不治。（資料圖／民眾提供）

記者戴若涵／台中報導

台中市東勢區3月間發生一起意外！一名78歲劉姓老翁騎著搬運車載77歲的妻子去掃墓，不料，在下坡處竟翻車，妻子當場跌出車外，頭部猛力撞擊地面，胸部、腹部也受有傷勢，經緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治，他則被依過失致死罪起訴，日前法院判決出爐。

回顧整起事發經過，3月28日上午10時許，劉姓老翁騎著農用搬運車載著妻子前往東勢區第8公墓掃墓，孰料，返家途中因煞車不靈，整輛車失控翻覆，妻子當場跌出車外，頭部撞擊地面，受有頭部外傷、頭皮撕裂傷、胸部及腹部及左膝挫傷等傷害，經送醫院急救，仍於當日中午11時35分因創傷性休克併中樞衰竭不治死亡。

事發後劉姓老翁向警方表示，「是不小心翻車的」，對於妻子意外身亡感到十分難過。案經報請檢方偵辦，檢方勘驗各項事證後，考量劉翁對案情坦承不諱，依過失致死罪將他起訴，但請法院審酌劉翁已近高齡80歲，因一時疏忽導致結髮妻遭逢意外，內心已有悔恨、悲痛，希望法院能從輕量處，給予緩刑。

台中簡易庭審理過後，審酌劉翁沒有前科，子女也都表示不想追究，最後依照過失致死罪將他判刑5月，得易科罰金15萬元，給予緩刑2年。