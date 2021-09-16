公共衛生師高考11月首度舉行　考試院會通過增設審議委員會

▲公共衛生師高考將於11月首度舉行，考試院會通過增設審議委員會 。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

因應11月底即將登場的公共衛生師考試，考試院會16日通過修正「專門職業及技術人員考試審議委員會組織規程」，增設公共衛生師考試審議委員會，審議該考試應考資格疑義案件，並將「工礦衛生技師」類科名稱修正為「職業衛生技師」。

考試院會7月1日通過，110年專門職業及技術人員高等考試建築師、24類科技師、大地工程技師考試分階段考試、公共衛生師考試，以及普考不動產經紀人、記帳士等考試，定於今年11月20日至22日舉行，這也是《公共衛生師法》公布施行後，考試院首度舉辦公共衛生師考試。

考試院16日召開院會，通過修正「專門職業及技術人員考試審議委員會組織規程」第2條。考試院表示，為配合專技人員高等考試公共衛生師考試規則訂定，並訂於今年11月首次舉辦該項考試，考選部增設公共衛生師考試審議委員會，審議該考試應考資格疑義案件。

此外，為配合專技人員高等考試技師考試規則規定，院會也通過將「工礦衛生技師」類科名稱修正為「職業衛生技師」；又為自2017年開始辦理專技人員高等暨普通考試驗光人員考試，其應考資格疑義案件由醫事人員考試審議委員會審議。

立法院在去年5月15日三讀通過《公共衛生師法》，明訂公衛師的業務範圍以社區、場域為主，業務包含社區場域的環境健康風險方案、疫調防治、民眾健康調查、食品安全風險調查等規畫。

此外，除了國內外符合教育部認採規定的公衛系所、學位學程的畢業生能應考公衛師，也明定醫事、公衛相關系所畢業生如果曾修習公衛課程18學分以上領有證明，或有從事公衛相關工作3年以上證明也能應考。