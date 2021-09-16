幼兒園負責人3採才確診！　指揮中心：潛伏期1週左右

記者趙于婷／台北報導

新北市某幼兒園負責人確診，累計群聚33人。指揮中心今表示，該個案行動不便，採檢2次陰性，就安排在家自主管理，並沒有外出。針對可能感染源，醫療應變組副組長羅一鈞指出，比較有可能是在進入隔離程序前，在幼兒園接觸感染。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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幼兒園個案為案16221為70多歲女性，9月5日因北部某幼兒園感染事件由衛生單位安排至其他場所隔離，隔離期間及隔離期滿前採檢結果皆為陰性且均無症狀，9月12日解除隔離，9月14日因喉嚨痛就醫採檢，於今日確診，Ct值16；已匡列接觸者2人，均列居家隔離，其餘接觸者匡列中。

指揮官陳時中透露，幼兒園群聚案發生時，跟新北市衛生局開會討論，當時共識是接觸者就要擴大匡列，以家戶為單位，新北市也照這樣的方式做，而該名負責人行動不便，所以當時匡列認為接觸情況很低，列為第二層，採檢兩次陰性就在家自主管理。

由於該個案外出能力有限，外界也疑惑可能感染源為何？羅一鈞說明，目前推斷，可能是在隔離前，在幼兒園接觸感染，不管是人或是環境，因為感染都會有潛伏期，隔離14天的目的就是要找出潛伏期比較長的個案，所以後續期滿還會再採檢，而該名個潛伏期應該是1週左右。

