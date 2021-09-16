想體驗「通靈」感覺！包租公上網學作「相思湯」...臭到鄰居起疑

▲韓男自行提煉第二級毒品「DMT」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名韓姓男子從各管道購入器材和原料，自行提煉俗稱「死藤水」、「相思湯」的二甲基色胺毒品，自稱想體驗「通靈」的感覺，但由於煉毒過程飄出濃濃臭味，引起鄰居懷疑，警方接獲情資，日前持搜索票將韓嫌逮捕到案。

▲韓男利用相思樹粉末等物提煉毒品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方接獲情資，有不明男子從事提煉第二級毒品二甲基色胺「DMT」，組成專案小組後，歷經多日埋伏跟監後鎖定新竹市區一戶民宅，裏頭不時飄出詭異臭味，疑似在製造毒品，於9日進入搜索，現場查扣相思樹皮粉末、有機溶劑（富馬酸、石油醚、異丙醇、丙酮）、化學藥劑（氫氧化鈉）、PH值酸鹼計盤等證物，並逮到韓姓主嫌。





▲韓男自行提煉第二級毒品「DMT」 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方表示，韓姓男子所提煉的第二級毒品二甲基色胺「DMT」，成分存在於多種植物中，藉由加熱、萃取等不同手法將成分提煉取出，又有「死藤水」、「相思湯」等別稱。原為南美巫師通靈祭典時飲用，近年趨勢發現歐美、澳洲等國相當風行，作用跟LSD迷幻藥相似，只要人體攝取6到20毫克，僅需5到10分鐘即可產生強烈的迷幻效果，在澳洲當地，每公克市價約250澳幣，約新臺幣5700元。

▲韓男被移送 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經查，45歲的韓姓主嫌有套房租給學生，是名包租公，他自稱為了想體驗「通靈」的感覺，因此從去年7月期間上網學如何製作二甲基色胺來自用，但因為技術不純熟，有時還會通靈失敗，為了規避檢警查緝，他從網路購物分多次，向不同賣家購入製毒所需的相關化工原料與器材來製作毒品，但最終還是逃不過法網，全案於訊後，將韓姓男子依涉嫌毒品危害防制條例罪嫌解送地檢署偵辦。

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