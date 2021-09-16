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境外移入暴增10例！6人打過兩劑「突破性感染」　這廠牌最多

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為2例本土及10例境外移入，均為無症狀感染，其中6人符合突破性感染，指揮中心也公布接種疫苗廠牌，其中5人接種過兩劑BNT、1人接種過兩劑AZ。

▲▼9/16指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自南非(案16215)、美國(案16216、16218、16219、16223)、日本(案16217、16222)、阿拉伯聯合大公國(案16220)、印尼(案16224)及印度(案16225)，入境日介於8月31日至9月14日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

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▲▼指揮中心9/16公布境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心9/16公布境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，機場驗出無症狀感染比例高，是因為世界上打疫苗者增多，今日6人符合突破性感染，不確定是否為最多的一天。

不過，羅一鈞也強調，今日10例境外移入個案中，除了一位Ct值還在確認中，其餘Ct值都超過30，研判已經感染一段時間。其中自美國與阿拉伯入境的本國籍民眾，分別於7、8月在國外確診且康復，但可能因為國際疫情嚴峻，入境才會被驗到微量病毒。

羅一鈞另提到，雖然現在突破性感染屢傳，但打疫苗還是可以降低重症與死亡風險，因此還是鼓勵大家打疫苗，就算打過疫苗，入境檢疫也不能因此鬆懈。

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