蔡易餘戲稱簡體字是「殘體字」　飯沒有食字旁「看一次笑一次」

▲簡體字文書。（圖／免費圖庫pixabay）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮15日表示，使用簡體字、聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞，已經成為台灣青少年的一種時尚。對此，民進黨立法院黨團副幹事長蔡易餘指出，台灣年輕人戲稱簡體字為「殘體字」，台灣跟中國就是不同文、不同種的兩個國家。

隨著網路、手機APP的便利性提高，大陸與台灣的資訊交流也跟著提高，許多台灣年輕人因使用抖音等社交軟體，開始聽大陸歌、使用簡體字，朱鳳蓮15日在記者會上表示，使用簡體字、聽大陸歌曲、看大陸影視劇、說大陸流行詞，確實已經成為台灣青少年的一種時尚。

民進黨立法院黨團16日上午召開輿情回應記者會，蔡易餘表示，有台灣人使用簡體字、聽大陸歌曲，就充分證明台灣是自由民主的國度，所以任何人接受不同國家的文化、學習不同國家的語言及文字，「都是因為我們是自由民主」，反而是中國最近才把自己的歌手趙薇逼走，這是中國自己在殘害自己的文化，現在還要說自己的文化比台灣優秀。

蔡易餘指出，台灣的年輕人戲稱簡體字為「殘體字」，正體字才是真正文字的演變、最優雅的文字，所有的大書法家都是用正體字，「我們學會了正體字，基本上就看得懂殘體字；反而是中國學了殘體字，他們不見得看懂正體字」，所以哪個文化誰優誰劣，就看得很清楚。

蔡易餘舉例，自己每次看到簡體字，飯沒有食字旁，麵沒有麥字旁，「我看到這兩個字，看一次笑一次」，中國自己要破壞文字的意涵、使用殘體字，這是很莫名其妙的選擇，但是也看到台灣有自己的文字，所以台灣跟中國就是不同文、不同種的兩個國家。

劉世芳表示，台灣是一個文化多元的國家，年輕人喜歡世界各國的流行歌曲，不管是使用正體字、簡體字，或者是英文、韓文、日文等所有歌曲，大家都有在接收，但是不管是什麼語言，可以看得懂最重要。

劉世芳強調，文化沒有所謂優劣之差，只有能使用的方向，繁體字、正體字就是台灣的官方語言，而台灣的年輕人長久以來，已經接收到民主社會、國家對民主方式的教育，相信他們能夠分辨什麼是統戰、什麼不是統戰。