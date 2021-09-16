緊急採檢28人！桃園Delta確診者去過一蘭　北市府發50封細胞簡訊

▲黃珊珊表示，調閱實聯制簡訊，發現這名個案發病前3天曾到新光三越A11的地下室。（圖／北市府提供）



記者柯振中／綜合報導

桃園市15日新增一例本土個案，是案16,213，經過基因定序檢測，確定感染Delta病毒，Ct值僅有14，北市府為此發送50封細胞簡訊，並安排28人進行採檢，接下來店家要停業4天，進行清消，18日中午以後要暫停內用11天。

台北市副市長黃珊珊表示，調閱實聯制資訊，確定個案發病前3天曾到新光三越A11的地下室，前往一蘭拉麵用餐，市府為此發送50封細胞簡訊，安排28人進行採檢。

黃珊珊提到，除此以外，也要求業者15日中午至18日中午停業清消，恢復營業以後，11天內要停止內用。黃珊珊說明，這例個案是桃園機場的機艙清潔人員，Ct值只有14，且感染源不明。

▼黃珊珊說明對這起Delta個案的後續處置作業。（圖／北市府提供）



黃珊珊提醒，飛機、機場屬於相對高風險區域，尤其是在候機時、機艙內，都要特別注意，無論是出境、入境時，都要特別小心。

黃珊珊說明，台北的衛生單位，目前採取最高規格，處理Delta個案的接觸者，希望透過嚴密的第一層、第二層匡列，迅速圍堵病毒，避免造成更多破口。

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