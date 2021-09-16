高雄小土耳其！超狂新亮點「月世界熱氣球」　最快10月開放搭乘

▲土耳其卡帕多奇亞熱氣球，被列為人生必訪百大景點之一。（圖／許家興AGA拍攝提供)

記者賴文萱／高雄報導

土耳其的卡帕多奇亞擁有奇幻地貌景觀，尤其熱氣球飛行體驗更被列為人生必訪的百大景點之一，現在高雄也要有了！為讓民眾有機會能從高空視角俯瞰田寮月世界特殊惡地形、愛河的美麗河景，熱氣球繫留升空已試飛成功，高雄市長陳其邁表示，將在符合最高防疫規範及安全標準下，讓熱氣球與大家相會，最快10月上路。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄田寮月世界熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄田寮月世界相似土耳其知名卡帕多奇亞，同樣也有著相同奇特惡地地形，近期通過成為國家第9座泥岩惡地地質公園。為讓民眾可從不同視角欣賞獨具特色的月世界泥岩特殊地景，高雄市觀光局進行熱氣球繫留升空測試，經專業團隊評估完成試放，未來不用出國，也能彷彿一秒飛到土耳其卡帕多奇亞雲端。

▲土耳其卡帕多奇亞熱氣球。（圖／許家興AGA拍攝提供)

另外，除月世界熱氣球之外，為迎接雙十國慶、2022台灣燈會等國家級慶典，觀光局也在有「高雄母親之河」美譽的愛河，進行熱氣球繫留試飛成功，晨曦搭配合河景彷彿置身塞納河畔，連晨起運動民眾經過都讚嘆不已，紛紛佇足拍照打卡。

▲▼高雄愛河熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

陳其邁表示，疫情期間不能出國，高雄市精選幾大經典場景：愛河河畔、田寮月世界，氛圍彷彿巴黎塞納河畔、土耳其卡帕多奇亞雲端，但又突顯高雄特色，後續將在符合最高防疫規範及安全標準下，讓熱氣球與大家相會，最快10月上路，敬請期待。

田寮月世界當地土雞城餐飲業者表示，希望藉由熱氣球活動的舉辦，讓更多人知道月世界的美及高雄的旅遊魅力，來到這裡也一定要品嚐令人吮指回味的土雞料理，大家都非常期待活動開始。

▲▼高雄田寮月世界熱氣球。（圖／高雄市觀光局提供）

走過40個國家的旅遊美食部落客Evan昨到月世界剛好看到熱氣球測試，她興奮說，好希望能在月世界搭乘熱氣球，升空時看到媲美土耳其卡帕多奇亞的泥火山惡地景緻，「視覺震撼的體驗一定能解我出國的癮！」

觀光局進一步說明，熱氣球體驗預計將在高雄市疫情指揮中心的規範及許可，以最高防疫規格、最高安全標準、最專業操作人員等迎接各界旅客，同時搭配觀光局「高雄旅遊人潮警示燈號系統」適時進行人流管控。