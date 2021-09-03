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女高中生玩遊樂設施「被自己嘔吐物嗆死」　生前最後身影曝光！

記者張寧倢／編譯

土耳其一名19歲少女於8月30日前往伊斯坦堡一處遊樂園，她在乘坐遊樂設施的途中出現不適，家人看到女兒表情痛苦，多次要求緊急中止機器運轉，卻遭到園方忽視，導致她最終暈厥而被自己的嘔吐物堵住氣管嗆死。令人惋惜的是，少女才剛得知自己入學考試的成績達到志願大學的錄取標準，就意外死亡。

▲▼遊樂園、遊樂設施、雲霄飛車、主題樂園。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國外遊樂園發生死亡意外，一名女學生在設施行進間竟遭自己的嘔吐物嗆死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據英國《每日郵報》報導，土耳其19歲女學生葛內伊（Zeynep Gunay）就讀心理學相關科系，才剛得知入學考試成績達到心中想去的大學的錄取門檻，便和家人一起到遊樂園玩，不料這一去就遭遇死劫。葛內伊下午2時左右搭上名為「神風特攻隊」（Kamikaze）的刺激遊樂設施，卻在運轉的過程中出現不適症狀，最後她嘔吐並昏厥在座位上。

葛內伊父母表示，他們一發現女兒表情痛苦即多次要求緊急終止運行，卻不斷遭到工作人員忽視，當設施終於停下時，葛內伊已經失去知覺。園方現場人員還建議家長對她搧2到3下巴掌，聲稱有助於她清醒過來，甚至認定情況並不嚴重，所以沒有幫忙叫救護車，最後是家屬自行聯絡救護車將少女送醫，不幸的是，葛內伊到院後仍不治身亡。

據報導，葛內伊死亡後被安葬於伊斯坦堡郊區Beylikduzu，叔叔受訪表示，姪女是死於人為疏失，家屬將不惜一切代價，為她伸張正義。目前尚不清楚當局是否已向遊樂園提出申訴，也不清楚警方是否有介入調查，園方至今則未回應外媒提問。

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