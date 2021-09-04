驚險畫面曝！少女遭綁「吊掛9m高空」跳樓逃命　下秒重摔墜地

▲ 少女遭綁，情急之下跳樓求生。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

土耳其日前發生一起恐怖案件，一名少女疑似遭不明人士監禁，在綁架犯百般威脅與折磨之下，決定不顧性命逃出屋外，爬出窗戶縱身一躍，墜地前還撞上停在路邊的車輛，過程相當驚險，圍觀路人也飽受驚嚇。

'Beni kurtarın' diyerek pencereden atladı



İddiaya göre kaçırılıp rehin tutulan 19 yaşındaki Şirin N.E, apartmanın penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Park halindeki bir otomobile, ardından beton zemine düşen genç kız yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı — Takvim (@takvim) September 3, 2021

根據《每日郵報》，這起事件發生於土耳其安塔利亞，身穿紫色上衣及灰色短褲的19歲少女賽林（Sirin N.E.）2日被發現自一棟公寓窗戶爬出，原先以雙手緊裝窗框，雙腳抵著公寓外牆，接著鬆手一躍而下，背部撞上停在路邊的一輛廂型車後，重重墜落在車輛與公寓前廊階梯之間的地上，2名警察及多名震驚的路人趕緊上前查看。

賽林跳樓以前在30英尺（約9公尺）高空中不斷尖叫求救，但路過民眾當時不知她受綁架犯威脅，以為她有意尋短，趕緊報警並試圖勸她回到屋內，所幸賽林大難不死，但仍傷勢嚴重。事發後的照片可見，她被裝上頸圈，由醫護人員以擔架抬走，送醫治療。

目擊者伊迪利（Sahin Iyidilli）說明，「當我聽到外面傳來喊叫聲時，我人在廚房裡，望向窗外時聽見她在喊『我想死』。」另一名目擊者阿克塔斯（Yilmaz Aktas）則表示，「我們試圖說服她不要跳，但她不聽。然後警察來了，但我覺得，她不相信他們是警察。我想她是因為害怕才跳的，她說她受到折磨，正尋求幫助。」

賽林事後宣稱，一群自稱來自伊朗的男子綁架及折磨她，「他們要把我給賣了。」相關調查仍在進行中。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast