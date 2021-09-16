「國家防災日」地震避難演練　黃偉哲與您一起「趴下、掩護、穩住」

▲今年國家防災日地震避難演練活動，提早於9月17日9時21分舉辦，市長黃偉哲呼籲市民朋友，收到警報一起配合演練抗震保命3步驟。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1999年9月21日凌晨1時47分台灣中部發生芮氏規模7.3的強烈地震，造成2千多人死亡、1千多人受傷，財物損失估計約3千億元，為台灣近百年來最大的地震災難，政府將每年9月21日訂為「國家防災日」，並進行全民地震避難演練活動。

今年9月21日適逢中秋連假，地震避難演練活動提早於9月17日9時21分舉辦，市長黃偉哲呼籲市民朋友，9月17日收到CBS地震國家級警報時切莫驚慌，並邀請大家一起來配合演練抗震保命3步驟（(趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on)，平時就開始扎根練習地震防災的避難程序，養成自主防災的準備工作，就能減輕災害損失，同時也提醒全體市民，平時應固定好家具，與家人做好家庭防災計畫，並準備好符合自己需求的「緊急避難包」，以備地震災害來臨時，能有效降低傷亡，保護自己與家人生命安全。

市府消防局也請市民朋友，可前往「消防防災館」網站（https://www.tfdp.com.tw）線上參與「消防防災體驗」、「防災知識模擬考」、「地震防災準備」及實地參與「地震避難動作演練」等活動，完成指定項目，不僅有機會抽中平板電腦、手機及遊戲機等多項大獎，更能充實多元防災知識。另外台南市政府在9月份「國家防災日」期間還配合辦理一系列活動，包括「國家防災日防災微小說創作比賽」、商請各賣場及網路平臺設置「防災專區」提供民眾備置防災用品及防災食物、配合內政部辦理「國家防災日大規模震災消防救災動員視訊演練」、於新化區大新國民小學辦理「臺南市110年度國家防災日校園災害防救示範演練」、東山區公所辦理「地震緊急避難及應變演練」、安南區辦理「安南居易大廈」社區地震避難示範演練等，希望藉由9月份活動強化民眾地震避難知識與技能，同時宣導民眾加強地震平時防災準備，以確保民眾自身安全，落實地震應變準備。

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