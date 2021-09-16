桃園動保教育園區旁再發生毒狗事件　市議員心痛PO文

▲桃園動保園區旁再發生毒狗事件。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市新屋區的動物保護教育園區，再傳毒狗事件！市議員謝美英16日於臉書Po文指出，昨天慘遭毒手的園區收容所的「雞蛋黃」，是已故簡稚澄園長的遺孤，受到大家心疼的雞蛋黃，竟然死於非命，而且就在牠住的地方！另外，昨天死亡的還有園區的另一隻「所長」，讓愛狗人士相當心痛。

▲謝美英去年底到園區提出空間改善建議，與雞蛋黃合照。（圖／林麗如提供）

市議員謝美英Po出「雞蛋黃」死於非命訊息，網友紛紛留言：「痛恨毒狗的人！」、「在動物教育園區旁被毒死真的很諷刺！」、「拜託不要再讓動保處低調洗掉這個事件！」、毒狗事件層出不窮？只願毒狗的人自己要好好修得。會有報應的，因為我家的狗就是被毒死的」、「請議員幫忙要求動保處，找出兇手。」、「狗狗一路好走。」…

謝美英說，15日晚上得知雞蛋黃過世的消息，而且是中毒死亡，美英輾轉難眠。據了解，動保園區新屋收容所外面、永安漁港周圍長期有毒狗事件。幾年一次討論改善、解決的建議，最後都無疾而終、不了了之。這一次，慘遭毒手的新屋收容所的雞蛋黃，是已故簡稚澄園長的遺孤，受到大家心疼的雞蛋黃，竟然死於非命，而且就在牠住的地方！

謝美英說，去年底她到新屋收容所提出園區空間改善建議，並與雞蛋黃一起拍照，沒想到，這張與雞蛋黃的合影，竟然是最後一次見面的留影。美英呼籲桃園市動保處，立即啟動調查、清查園區周遭動線，除了園區管理改善事宜，園區外的棄養、放養、放毒等長期問題，立即通盤檢討、對症下藥，解決問題。

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