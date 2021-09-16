越野男高台山失蹤6天還沒找到　親友集資54萬賞金求好消息

▲祈姓男子6日前在尖石高台山失蹤，至今仍下落不明。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

日前一名居住桃園的祈姓男子，因騎乘越野機車上新竹縣尖石鄉高台山後失蹤，119人員多次搜山，除了機車、背包、手機，始終找不到祈男，6天來警、消、民間團體和重機界車友出動約170人次，每天從他機車處往四周地毯式搜索，至今仍無所獲，祈男的親友和同事們不放棄，集資54萬在網路公告懸賞找人。

消防局11日晚上約6點50分接獲民眾報案，祈男與友人相約騎車上尖石，上午9點半抵達高台山登山口，之後騎了一段路，祈男表示自己覺得累了，獨自返回登山口休息，友人表示，大約下午1點半左右，還在登山口還聽見祈男騎機車的聲音，之後就失去消息。

當晚消防局連夜入山找人，在距離登山口約步行1個多小時的路程，發現祈男的機車和背包與手機，隔日清晨二度山搜，仍無所獲，後來遇璨樹颱風來襲，一行人只好先下山避風雨，再做打算。

▲祈男的親友集資54萬，在網路懸賞找人。（圖／翻攝臉書《尖石老家》）

救難人員透過現現場研判，祈男失蹤時穿著黑色車衣、紅色車靴，背包放在機車旁，推估車靴不適合走山路，研判祈男應走不遠，因此以機車為中心，向外展開地毯式搜索。祈男的親友和同事不放棄希望，共同集資54萬元做懸賞，希望部落週邊在地居民以及各界熱心人士大力幫忙，儘快能有好消息。

►上妝同時保養、防曬超方便「爆水粉餅」囤起來

►染疫機師訪內灣老街！才復甦不到半月 「二度真空」攤商快崩潰



►7刀煞5車包抄一路砍殺 他渾身血衝畫室「救我」倒地！師生嚇傻



►埃及爸家人曾到新竹外帶 語言不通路不熟…哪間餐廳待追查



►「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」賀分局長榮陞 他見BUG狂笑：青天再世