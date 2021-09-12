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超危險！草屯翁逆向走上台3線快車道　警護送返家

▲草屯分局幫助迷途逆向走上快車道的簡姓老翁安全返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯分局幫助迷途逆向走上快車道的簡姓老翁安全返家。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮簡姓老翁日前獨自外出訪友卻迷路，逆向走上台3線快車道，民眾嚇壞報警，草屯警分局派員趕抵現場，將簡翁帶到巡邏車上休息、安全護送返家；另名患有中度精障的邱姓老翁就醫離開醫院後就不知去向，中興警分局員警在中興新村路上發現正在遊蕩的邱翁，並以眼鏡和拖鞋上的姓名拓印進一步確認身分，讓接手照顧的社工直呼：「有你們真好！」

草屯分局指出，草屯派出所警員詹金文、羅允村於7日上午11時許執行巡邏勤務，接獲民眾報案，稱草溪路上有一老人逆向行走於快車道上，險象環生，2員立即趕赴現場，果然發現老翁，立即攙扶引導至巡邏車上休息；該名簡姓老翁表示因外出找朋友，不清楚地址而迷路，警方得知其住處後，以警車護送其返家，簡姓老翁對於員警的熱心協助，深表感激。

無獨有偶，中興分局日前也接獲草屯分局線上通報，一名患有中度精神障礙的邱姓老翁自草屯佑民醫院就診後，突然消失在社工及原陪同就醫之看護的視線中；府西派出所所長吳文平、警員江典諭於執行巡邏勤務中獲報後，立即加入協尋行列，並在南投市營北路段發現一名老翁，獨自邁著蹣跚步伐在路邊遊蕩。

▲中興分局尋獲迷途的邱姓精障老翁，安全交由社工接手照顧。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興分局尋獲迷途的邱姓精障老翁，安全交由社工接手照顧。（圖／記者高堂堯翻攝）

不過警方經使用警用行動電腦M-POLICE人臉辨識系統比對身分，均無符合特徵資訊，老翁面對詢問也呈神情呆滯、失去表達能力，員警遂先行帶回派出所並提供茶水解渴、安神；吳文平細心尋找後，最終在老翁眼鏡及拖鞋上發現姓名拓印，查證確為報案列管中度精神疾病失蹤人口之邱姓老翁；當社工前來接回老翁時，不斷向警方表達感激與謝意。

草屯分局長康健浚呼籲民眾，家中長輩如有失智、年長或容易迷途者，除平日應多關懷陪伴，避免讓其獨自出門，亦可向相關單位申請愛心手鍊；中興分局長黃念生提醒，家中有失智的長輩，可向各鄉鎮市公所及南投縣社會及勞動處申請佩戴GPS定位智慧手錶，具有每20分鐘GPS定位一次、室內定位功能、電子圍籬設定服務及SOS按鈕服務等功能，也可委託警方代為申請。
 

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