大陸一天暴增50例均在福建！　形成「莆田、廈門雙傳播中心」

▲莆田市仙游縣進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委通報，14日，新增確診病例73例，其中本土病例50例（均在福建，其中莆田市33例、廈門市12例、泉州市5例），含9例由無症狀感染者轉為確診病例（均在福建）。另外，新增本土無症狀1例（在福建廈門市）。此前，廈門13日一天新增30多例，已經成為莆田仙遊之外，又一個疫情中心。

73例確診中，境外輸入病例23例（雲南13例，廣東4例，上海2例，天津1例，浙江1例，福建1例，河南1例），含4例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，浙江1例，福建1例，廣東1例）。無新增死亡病例。新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

當日大陸新增治癒出院病例46例，解除醫學觀察的密切接觸者1011人，重症病例與前一日持平。

大陸境外輸入現有確診病例596例（其中重症病例4例），現有疑似病例1例。累計確診病例8701例，累計治癒出院病例8105例，無死亡病例。

截至9月14日24時，大陸現有確診病例837例（其中重症病例4例），累計治癒出院病例89940例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例95413例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者1175662人，尚在醫學觀察的密切接觸者15205人。

此外，大陸新增無症狀感染者16例，其中境外輸入15例，本土1例（在福建廈門市）；當日轉為確診病例13例（境外輸入4例）；當日解除醫學觀察18例（境外輸入13例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者386例（境外輸入360例）。