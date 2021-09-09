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陳柏惟選服數字「爆2處造假」　刪Q怒控：欺騙選民！

▲▼刪Q團體質疑基進黨立委陳柏唯選服造假。（圖／刪Q團隊提供）

▲刪Q團體質疑基進黨立委陳柏唯選服造假。（圖／刪Q團隊提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，前立委顏寬恒宣布以義工身分投入「刪Q活動」，陳柏惟因此在臉書控訴被對方霸凌，雙方隔空交戰。今天罷免領銜人楊文元和資深媒體人謝寒冰及反萊豬名醫蘇偉碩醫師共同在台大校友會館召開「平民起義、罷免陳柏惟」記者會，同時質疑陳柏惟選服案件數字胡亂編造，不符合事實、意圖欺騙選民。

總部發言人特別提到，近來接獲粉絲來訊，看完陳柏惟提出的罷免答辯書之後，發現和陳柏惟於今年2月份發的「成績單」有所出入，對照之下才發現，今年2月24日陳柏惟所屬基進黨在臉書粉專上PO出了陳柏惟年度成果報告，其中陳情案件為2273件、會勘102「次」、爭取地方建設91「次」；但是在中選會7月13日的公告上，會勘和地方建設加總為184場、服務案件為2610件。

另外還有不同的地方，陳柏惟稱109年2月1日上任，到110年2月24日總共389天，平均一天要完成5.84件，但從2月24日之後到7月13日只增加了337件，如果照第一年的速度，139天應該可以完成811件；總部發言人質疑，是因為熱情消失了？還是選民不信任？或是疫情的關係，民眾日子都過得很好都沒有陳情？或是單純因為數學不好？或是根本打從一開始數字就是捏造的？建設和會勘更是從2月24日供稱的193件，萎縮到7月13日答辯書所寫的184件，要說謊也不打草稿，連數字都兜不攏。

領銜人楊文元表示，台中第二選區，正在面臨一場前所未有的戰役，人民都是小蝦米，面對的是陳柏惟這隻有兩個政黨奧援的大鯨魚，所以必須要讓更多人知道現在的處境以及理念，希望選區的立委要為民喉舌、擁有監督政府的勇氣。

楊文元說，陳柏惟辜負了當初許多支持者的寶貴選票；不管在美豬進口、疫苗採購、空汙政策，不但不敢為百姓發聲，還要當全力護航，對於這樣的民意代表提出罷免，也是要讓當初投給他的選民，思考自己當初投的那一票是不是最正確的選擇。

資深媒體人謝寒冰表示，陳柏惟罵人小丑，罵罷免團體假公民，然後顏寬恒只是要加入罷免當志工，就是霸凌你？你有多少政治資源，你霸凌了多少人？跟誰道歉過嗎？都沒有。

謝寒冰怒批，不支持你就是霸凌你，然後立院自稱質詢100%出席，但你想想你質詢都說了些什麼？挖沙埋潛艦、成立內交部、港人來當兵，這種低素質的質詢，百分之百又怎麼樣，就一直胡說八道，我雖然不是選區內的選民，但聲援罷免沒有任何問題，不只罷免他，未來從他開始讓這些不適任立委有所警惕，當民意代表違背民意，下一個就是你。

蘇偉碩則說，陳柏惟自稱防疫立委，但卻讓有問題的高端EUA通過，提出質疑就要我下地獄，如果你真的是疫苗立委，麻煩去爭取更多疫苗不要只是講空話。況且，罷免不適任立委，法律規定根本不需要太多理由，只要大家覺得你不好就可以罷免，罷免團體舉例超過10多項，在這樣前提底下，你完全不回應，反過來説被霸凌不覺得你的這指控很薄弱嗎？而且陳柏惟說要請他黨主席處理我，到底是誰在霸凌誰呢？

最後針對顏寬恒的加入，罷免總部也表示非常驚喜、非常歡迎，更樂見有更多的志工加入，不論要做網路、發文宣、掃街催票、街頭廣播，只要認同罷免的理念，不分顏色、不分年紀，都歡迎加入罷免行列，大家一同努力。

▲▼刪Q團體質疑基進黨立委陳柏唯選服造假。（圖／刪Q團隊提供）

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