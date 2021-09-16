女下屬辦公室火辣交纏人夫！被正宮PO文公審哭喊：是為了討好上司

▲曾女在辦公室與上司擁吻，被正宮抓包提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／雲林報導

曾姓女子工作期間與王姓上司在辦公室內擁吻、撫摸調情，事後王妻得知，上網PO文公審曾女洩憤，並提告求償80萬元。曾女辯稱，自己因職務關係，或多或少為討好上司才會做出親密舉動。法院日前審理後，判曾女賠1萬元為適當，可上訴。

判決指出，王妻主張，曾女與丈夫在同間科技公司工作，兩人今年6月29日下午3時，於辦公室內擁吻，且丈夫還伸手撫摸曾女身體長達2分鐘多，破壞婚姻關係，而她因上述行為，日夜無法成眠，且有情緒障礙，只能求助醫師，心靈受創嚴重，故提告曾女求償80萬元。

曾女辯稱，王男是她的上司，因職務關係或多或少為討好對方，才會進而在辦公室發生親密舉動，惟事後很後悔，也多次向王妻表達歉意，但王妻仍在臉書等社交平台散佈其個人資料洩憤，包括家人、小孩等訊息，讓她顏面掃地、痛苦不堪；此外，根據診斷證明書，王妻看診的日期，比事發時間還要早，因此王妻的情緒困擾、睡眠障礙，並非因為此事件才造成，賠償金額顯然過高。

法官認為，有婦之夫與其他女子擁吻、撫摸，讓配偶憤恨不滿

，身心煎熬，乃人之常情，不過審酌兩造身分地位後，判曾女賠王妻1萬元為適當，全案仍可上訴。