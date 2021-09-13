跑步跑進房！OL交纏人夫喊：流汗洗澡…「內衣褲高掛」氣壞正宮

▲人妻到丈夫租屋處驚見小三大剌剌將內衣褲掛在曬衣繩上。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新竹報導

一名人妻4月間到丈夫位於新竹的租屋處探視，不料，卻發現小三的物品遍布租屋處內，內衣褲就大剌剌的掛在曬衣繩上。事後她要求小三與丈夫斷聯繫，不料，對方竟無視，放在丈夫租屋處內的私人物品還不減反增，氣得她告上法院，日前判決出爐！

正宮主張，丈夫因工作緣故前往新竹縣湖口鄉某公司任職，並租屋居住，不料，小三明知道丈夫已婚，卻仍於3、4月間與丈夫同居，她4月7日前往丈夫的租屋處，發現屋內處處都是小三的日常生活用品及換洗衣物，2人更在下班後一同回到租屋處。

正宮氣炸，4月13日打電話給小三表明身分，要求對方與丈夫分手，孰料，小三竟無動於衷，她5月初再度前往丈夫的租屋處時，驚見小三的東西不減反增，2人又在下班後一起回到租屋處，令她大受打擊，決定向小三提告求償100萬元精神撫慰金。

針對正宮的控訴，小三辯稱，與人夫只是同事關係，下班後偶爾會與人夫一起跑步運動、討論工作內容，因為運動流汗，才會到人夫租屋處借用浴室洗澡、更換衣物，強調2人之前沒有發展感情，也沒有發生過性關係。

但新竹地方法院調查發現，人夫曾傳訊問小三，「想我嗎？」、「我愛妳」，小三則回稱，「想你啊。好想好想好想」、「我愛你」，此外，小三將內衣褲毫不避諱地掛在人夫租屋處的曬衣繩上，衣物也與人夫的衣物共同置放在衣櫃內，租屋處內隨處可見小三的衣物、內衣褲、睡衣、保養品、牙刷、漱口杯等物。

法院認為，2人生活用品交錯混雜置放，儼然同居一室，不採信小三的說詞，且她接到正宮告知後，還繼續跟人夫交往，導致正宮與人夫離婚，最後判小三應賠償正宮50萬元，全案仍可上訴。