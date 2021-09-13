健身女教練當小三！吸到體力虛脫G了…人夫爽喊：想在奶上翻滾

▲人夫偷吃健身女教練，鹹濕對話曝光「想在妳奶上翻滾」。（示意圖／取自免費圖庫pexels，非本案當事人）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻發現丈夫搞婚外情，雙方還有不少鹹濕對話，包括「吸精體力虛脫」、「想在妳的奶上翻滾」等語。正宮大受打擊，決定向小三提告求償。雖然小三辯稱不知道人夫已婚，但法院勘驗對話內容後，不採信她的說詞，判她應賠償正宮26萬餘元確定。

正宮主張，與人夫於2019年8月19日結婚，不料，小三明知丈夫已婚，竟仍與其發生不倫戀。她2020年6月間發現姦情，隨即用丈夫的LINE傳訊息、打電話給小三，小三坦承知道人夫已婚，2人有發生性關係，讓她大受打擊，無法正常工作，還需要就醫、進行婚姻諮商，決定向小三求償醫藥費、婚姻諮商費、工作損失、精神損失等，共計61萬3275元。

擔任健身教練的小三則辯稱，2020年4月間在公司研討會上認識人夫，在人夫的追求下，2人於2020年6月初發生性行為，自己直到同年月3日才知道人夫的已婚身分，後來她接到正宮用人夫的LINE帳號傳訊息、打電話質問為什麼介入別人的家庭，並告知「我老公說只是跟妳玩玩而已」，她才驚覺人夫說的「一起努力」都是謊言。

▲小三辯稱不知道人夫已婚，遭對話紀錄打臉。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

橋頭地方法院勘驗人夫與小三的對話發現，2020年6月5日雙方曾傳訊「想在妳奶上翻滾」、「晚上幫你放鬆」、「晚點要吃你」等性暗示訊息，同年月8日也有傳送「吸精體力虛脫」、「一次四次需要喝牛肉湯補身體」等訊息，認定2人有發生性行為。

另外，人夫也曾傳訊息告知小三，「帶老婆運動」、「老婆今天提早上班」、「老婆去遛寵物」等。法院認定，小三明確知道人夫已婚，不採信她的說詞，判她應賠償正宮26萬453元，案經上訴高雄高分院遭駁回，全案定讞。