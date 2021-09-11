恩愛到一半遇正宮抓姦！小隻馬「扮成廢紙箱」欺敵　薑還是老的辣

▲小三跑到紙箱內，躲避正宮追緝。（圖／翻攝自Youtube）

記者羅翊宬／綜合報導

這個世界上男人偷情並非人間奇事，哥倫比亞一名有妻室的男子偏好小隻馬、蘿莉體態的女孩，在他金屋藏嬌，並與小三行人間極樂之事時，慘遭正宮到他們愛的小窩抓包，小三在眾人擁護下順利從2樓到1樓，本來好好躲在箱子內，沒小到卻被正宮當場抓包，影片流出後笑翻全場。

根據《每日星報》，該段影片拍攝於南美洲國家哥倫比亞（一說影片主角為巴西人），並於今年7月被網友上傳到推特上分享，吸引超過1000萬次以上的點擊率。只見影片中一名身穿黑衣、條紋斑馬褲的糟糠之妻憤怒的在門外叫罵，並試圖扭轉門把、想要破門而入抓姦。

女子憤怒表示，「他X的賤婊子，我知道妳待在裡面，給我馬上開門！」

眼看正宮不知用何種方法成功破門而入，影片唯一的男主角氣急敗壞，馬上打開窗門，讓體態嬌小、只穿粉綠色內褲與胸罩的情婦攀爬2樓陽台，而1樓剛好有親友順利接應，只見小三靈機一動將路旁的紙箱覆蓋在身上，打算遮掩一切。

沒想到正宮不是省油的燈，在登門入室後無法順利捉姦在床，她氣得從1樓大門走出來，豈料小三根本沉不住氣，且無法即時掌握正宮的行蹤，她緩慢的移動紙箱，剛好被正宮逮個正著，索性「三十六計，走為上策」。

正宮與小三在街頭上演追逐戰，留下一陣錯愕的路人與親友。據悉，該支影片在網路上爆紅後，正宮與小三的下場無人能知，不過一些網友們質疑，該段影片可能是想搏取眼球「事先套好招數」，直呼根本太過奇葩。

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