60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

▲國內除了許多苦等不到第二劑莫德納的民眾外，還有60萬未接種第一劑、非莫德納不打的民眾。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

高端與AZ疫苗已著手進行第2劑施打，且新進的BNT也因貨量較為充足，尚無需擔憂2劑疫苗的問題，不過莫德納約300萬人等不到第二劑，淪為「疫苗孤兒」，另外還有60萬連第一劑疫苗都還沒打的「莫德納鐵粉」仍在苦苦等待。對此，指揮中心指揮官陳時中坦言，未來到貨的莫德納，會規劃給第二劑施打，呼籲這60萬人可在9月17日前加選BNT疫苗。

據統計，莫德納共接種378萬6612劑，其中已經接種第二劑者僅35萬1399人，相當於有300萬人苦等不到第二劑，另有20多萬人已於9月10日接種第一劑莫德納滿十周。被問及是否能保證第一劑打莫德納者，第二劑一定打得到？陳時中15日表示在記者會表示，「基本上是做這樣安排」。

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▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中表示，疫苗策略上，因為AZ比較早到貨、開打，目前已經在打第二劑，而莫德納這週過後就會面臨第二劑壓力，現在也在規劃中。未來疫苗到貨後，會採BNT會打第一劑、莫德納打第二劑兩邊並行。至於60萬793萬人「非莫德納不打」的民眾，發言人莊人祥表示，開放時間一定會晚於BNT疫苗施打，建議可以加選同為mRNA疫苗的BNT疫苗。

莊人祥透露，9月17日後將有另一波接種莫德納疫苗的民眾滿十周，若在9月17日前加選BNT疫苗，除了保留120萬劑給學生施打，其餘的80萬劑會根據進貨量，依照1至10類對象按年齡層往下打。

▲青少年將接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

另外，台大醫院著手進行莫德納第二劑混打高端的臨床試驗，根據招募計畫內容，將收20~70歲，已經接種第一劑莫德納疫苗，間隔達8~12週者，雙盲隨機分配接種高端或第二劑莫德納疫苗。張上淳接受ETtoday新聞雲記者訪問時證實該計畫，目前進度為通過院內倫理審查，後續會與指揮中心申請。

政府今年採購莫德納疫苗目前已到貨505萬劑，5至8月150萬劑，預估9月會再到貨，但數量未知。而最新一批是捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台，不排除等到11月、12月才有可能再開放第一劑莫德納施打。

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