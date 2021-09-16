　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲國內除了許多苦等不到第二劑莫德納的民眾外，還有60萬未接種第一劑、非莫德納不打的民眾。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

高端與AZ疫苗已著手進行第2劑施打，且新進的BNT也因貨量較為充足，尚無需擔憂2劑疫苗的問題，不過莫德納約300萬人等不到第二劑，淪為「疫苗孤兒」，另外還有60萬連第一劑疫苗都還沒打的「莫德納鐵粉」仍在苦苦等待。對此，指揮中心指揮官陳時中坦言，未來到貨的莫德納，會規劃給第二劑施打，呼籲這60萬人可在9月17日前加選BNT疫苗。

據統計，莫德納共接種378萬6612劑，其中已經接種第二劑者僅35萬1399人，相當於有300萬人苦等不到第二劑，另有20多萬人已於9月10日接種第一劑莫德納滿十周。被問及是否能保證第一劑打莫德納者，第二劑一定打得到？陳時中15日表示在記者會表示，「基本上是做這樣安排」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲莫德納疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

陳時中表示，疫苗策略上，因為AZ比較早到貨、開打，目前已經在打第二劑，而莫德納這週過後就會面臨第二劑壓力，現在也在規劃中。未來疫苗到貨後，會採BNT會打第一劑、莫德納打第二劑兩邊並行。至於60萬793萬人「非莫德納不打」的民眾，發言人莊人祥表示，開放時間一定會晚於BNT疫苗施打，建議可以加選同為mRNA疫苗的BNT疫苗。

莊人祥透露，9月17日後將有另一波接種莫德納疫苗的民眾滿十周，若在9月17日前加選BNT疫苗，除了保留120萬劑給學生施打，其餘的80萬劑會根據進貨量，依照1至10類對象按年齡層往下打。

▲▼美國紐約新海德公園一名13歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。美國疫情,新冠疫苗,學生接種。（圖／路透）

▲青少年將接種輝瑞/BNT疫苗。（圖／路透）

另外，台大醫院著手進行莫德納第二劑混打高端的臨床試驗，根據招募計畫內容，將收20~70歲，已經接種第一劑莫德納疫苗，間隔達8~12週者，雙盲隨機分配接種高端或第二劑莫德納疫苗。張上淳接受ETtoday新聞雲記者訪問時證實該計畫，目前進度為通過院內倫理審查，後續會與指揮中心申請。

政府今年採購莫德納疫苗目前已到貨505萬劑，5至8月150萬劑，預估9月會再到貨，但數量未知。而最新一批是捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台，不排除等到11月、12月才有可能再開放第一劑莫德納施打。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
KID登合歡山紀念小鬼　「片長藏催淚密碼」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

中部百貨周年慶激戰！太平洋抽百萬黃金　大遠百滿5000送500

百年餅店小開與未成年少女「連結」　正宮抓包鹹濕私訊曝

6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手　外送平台8折優惠中

快訊／新北幼兒園群聚又1例！負責人「住在樓上」被匡列　解隔確診

新北幼兒園群聚+1！疑負責人確診　指揮中心：疫調中

快訊／台東18：50發生規模4.5地震！最大震度3級

中秋連假湧報復性車潮！　四大公路段易壅塞、蘇花改恐塞13小時

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

Ella為「小王」分房老公三個月：久違來一下　S.H.E慶20年展默契...熱唱「一切都是天意～」

iPhone13瀏海縮小20％續航力增　3C達人統整蘋果發布會懶人包！

丁國琳直播中得知龍劭華過世「笑容秒消失」　「還沒演過對手戲」成一輩子遺憾

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

iPhone 13旗艦機24日開賣！　網激推天峰藍...新增1TB大容量

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸：求你們了

Windows出現零時差漏洞CVE-2021-40444　NCC提醒盡快更新

中部百貨周年慶激戰！太平洋抽百萬黃金　大遠百滿5000送500

百年餅店小開與未成年少女「連結」　正宮抓包鹹濕私訊曝

6縣市都吃得到！Just Kitchen攜手四川吳抄手　外送平台8折優惠中

快訊／新北幼兒園群聚又1例！負責人「住在樓上」被匡列　解隔確診

新北幼兒園群聚+1！疑負責人確診　指揮中心：疫調中

快訊／台東18：50發生規模4.5地震！最大震度3級

中秋連假湧報復性車潮！　四大公路段易壅塞、蘇花改恐塞13小時

60萬莫德納鐵粉「恐等到年底」！莊人祥勸加選BNT：最好9月17日前

英國內閣改組結果曝光　外交大臣「阿富汗危機」度假調職副首相

富邦、統一跨日大戰打5小時37分鐘　刷新最長時間紀錄

洪總談葉竹軒「懲罰性調度」　按讚范國宸單場4安

緊急採檢28人！桃園Delta確診者去過一蘭　北市府發50封細胞簡訊

胡智為偷牛棚日0點「打卡」　餅總：對他抱歉

《棒棒堂》誰比較紅？　小煜「cue到飛輪海」釣出炎亞綸爆笑：靠X

跨日大戰！燃燒牛棚胡智為登板　悍獅7比7握手言和

2021週年慶必買「加大版」保養神品！嬌蘭平衡油、YSL仙人掌精華、IPSA流金水

Xiaomi 11T系列與小米平板5確認10月登台！　智慧投影機9／16開賣

地毯發霉積水、輪胎框布滿鐵鏽 汽車美容職人專業清潔過程紓壓

生活熱門新聞

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

記者搶拍「擋救護車」爆衝突！台視：請辭獲准

新北幼兒園群聚又1例！負責人住樓上解隔確診

Windows出現零時差漏洞　NCC提醒快更新

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

【小開偷吃高中妹1】「腳打開想看妳下面」　噁爛少東誘少女照做GG了

連爆幾起群聚！陳時中：9/20後不會降級

中秋烤肉要注意！營養師揭21款食材熱量：第一名70%都是油

她見妹子1舉動翻白眼　網嘆：職場很有用

打死不登陸！璨樹超離奇「郵輪式路線」曝　網瞪大眼

兒穿涼鞋被罰站！恐龍媽「衝學校開譙」指名校長

好市多上架「經典黃靴」！原價47折引騷動

即／3貨輪驚爆28確診　曾停泊高雄港

快訊／桃園感染源不明本土「確認染Delta」

更多熱門

相關新聞

指揮中心認「莫德納混打高端」　柯文哲傻眼

指揮中心認「莫德納混打高端」　柯文哲傻眼

台灣莫德納疫苗短缺，不少人接種第一劑，結果遲遲等不到第二劑，指揮中心15日證實，正在展開莫德納混打高端的臨床實驗，讓台北市長柯文哲感到不滿，直言「超越醫學認知」。

即／桃園老翁接種AZ第二劑　無呼吸心跳死亡

即／桃園老翁接種AZ第二劑　無呼吸心跳死亡

新北幼兒園群聚又1例！負責人住樓上解隔確診

新北幼兒園群聚又1例！負責人住樓上解隔確診

高雄婦幼展延期！　衛生局：早已同意

高雄婦幼展延期！　衛生局：早已同意

南投逾9成3國高中生願打BNT

南投逾9成3國高中生願打BNT

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫疫苗莫德納BNT

讀者迴響

熱門新聞

「最愛搞失蹤」3大黑名單星座

趙正平驚住院！錄影直播全取消

混打AZ+BNT鼻血噴3天　他曝驚悚照片

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

KID、坤達登合歡山紀念小鬼「片長藏催淚密碼」

iPhone 13輸了！果粉死守「6年前神機」原因曝

龍劭華回家了　兒捧牌位神情哀戚

桃勤20多歲女染Delta　林氏璧看「1細節」氣炸

互瞞「富二代家世」坐上女友家賓利車：我有藍寶堅尼

竹內結子離世1年未下葬　丈夫仍把骨灰留身邊

她玩「姐夫」忘拔插頭　狂震3小時融化

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

女兒曾夢到他死！龍劭華：謝謝妳替我擋災

長照級豆干厝強強滾遭檢舉　千人斬之屋鏟平

更多

最夯影音

更多
iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起

iPhone13終亮相！粉色超搶眼　「瀏海縮20%」售價2萬5900元起
上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

上班想偷懶？偵測器幫你把風！　感應到老闆經過就自動切換螢幕

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華最後身影曝光！　前天拍戲有說有笑隔天房內猝逝

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

龍劭華回家了！兒捧牌位神情哀戚　柯淑勤直奔往生室見最後一面淚崩

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面