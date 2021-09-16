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社會 社會焦點 保障人權

驚！汐止環東引道疑似有女屍...婦人喝半瓶米酒路倒啦

記者張君豪／台北報導

9月3日清晨7點20分左右，新北市汐止警分局橫科所接獲通報，汐止區環東引道有民眾目擊有一名疑似女性長者倒臥路旁草叢中疑似死亡，目擊者嚇得趕緊報警處理。橫科所出動兩名警員全副武裝身穿防護衣、防噴濺眼鏡及口罩、醫療手套後到場察看，正當警方準備封鎖現場通知鑑識人員到場採證時 ，結果該名倒臥路旁「屍體」居然仍在呼吸！警員趕緊通知119加派救護車到場支援，原來老婦人係飲酒過量醉倒在地，所幸送醫後並無大礙。

▲汐止區3日清晨民眾目擊一老婦人陳屍路旁，警消到場處理才發現是老婦醉倒路邊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區3日清晨民眾目擊一老婦人陳屍路旁，警消到場處理才發現是老婦醉倒路邊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區3日清晨民眾目擊一老婦人陳屍路旁，警消到場處理才發現是老婦醉倒路邊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區3日清晨民眾目擊一老婦人陳屍路旁，警消到場處理才發現是老婦醉倒路邊。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示：橫科派出所當時獲報，汐止區環東引道口前100公尺處，有人戴著口罩仰臥於人行道旁之雜草堆積處，疑似發生死亡案件，為了防疫安全起見，巡邏警員葉大北、鄭全廷急忙穿戴防護裝備趕赴現場。

警方到場發現1名老婦人攤在馬路邊，靠近察看，後發現該名婦人仍有在呼吸，經喚醒見其身體虛弱、意識模糊、無法言語並散發陣陣酒味，員警也在婦人邊發現喝剩下的半瓶米酒，經呼叫救護人員到場確認患者身體無外傷，生命跡象穩定、但慎重起見仍將老婦人送往醫院進行後續檢查。

▲汐止區3日清晨民眾目擊一老婦人陳屍路旁，警消到場處理才發現是老婦醉倒路邊。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區3日清晨民眾目擊一老婦人陳屍路旁，警消到場處理才發現是老婦醉倒路邊。（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示：因老婦意識不清，對於員警的詢問均無法回應，經檢視其隨身物品，確認身分為居住於附近79歲之高姓婦人，並聯繫家屬表示其患有輕度精神障礙、並有慢性疾病，早晨說要出門買菜，未料卻獨飲半瓶米酒醉倒路旁，所幸警消獲報及時協助送醫、警囑家屬需多留心老婦人身心狀況，盡量避免獨自外出以免發生危險。

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