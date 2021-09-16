她跳上小黃奔港口「幫網公繳5千美元」　運將聽了直接開到派出所

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子在網路認識1名在葉門擔任戰地醫生的男子，2人陷入網戀，但對方卻聲稱寄送重要包裹被卡關要付5千元美金，女子慌張搭上小黃前往基隆海關了解狀況，途中與小黃運將聊天，運將發現女子被騙，緊急將人載往附近派出所。

警方調查，該名33歲的林姓女子，在通訊軟體上結識1名自稱在葉門擔任戰地醫生的男子，雙方聊天後並以老公、老婆互稱，男子向林女表示，因為葉門營地被恐怖份子襲擊甚至還偷走財物，準備將重要的東西寄給林女保管。

▲女子搭小黃去基隆港，運將關心詢問發現女子竟遭詐騙，隨即轉往派出所。（圖／記者邱中岳翻攝）

林女不疑有他答應，隨後男子又說，因為貨運行告知，包裹遭海關扣留，需要支付5千元美金才可以領取，林女聽了之後相當焦急，隨即在西門町攔計程車準備前往基隆海關了解狀況，順便詢問海關扣留狀況以及領取包裹。

但林女搭上小黃之後，43歲的林姓運將與林女聊天，詢問林女要去哪裡？要做甚麼？林女向運將說完之後，運將認為這不就是常聽到的詐騙，所以就苦勸林女不要聽信，還將林女直接載往派出所，讓警方了解林女狀況。

▲女子自稱認識1名在葉門的戰地醫生，對方要將重要包裹寄給林女但卡關，要林女幫付5千元美金解決。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方得知後，也察看林女手機與男子對話，發現是詐騙後頻頻告知林女，這就是常見的異國戀情詐騙，林女起初還不是很相信警察的說詞，但是警方最後拿出多篇日前曾報導過的相關案類，才讓女子恍然大悟自己墜入戀愛詐騙陷阱。

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