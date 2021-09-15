　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

條子鴿送警官腳踏車+代墊餐費　疑不滿退休沒被慰留全追討

▲▼萬華分局。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲條子鴿在任職警員期間，贈送腳踏車給2線3星的中階幹部，又幫忙墊付餐費。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

條子鴿在退休後前往北市議員侯漢廷服務處，專任地方服務處的副主任，但卻爆出條子鴿在擔任萬華分局人事室期間，與分局內部1名2線3星的中階幹部有收受腳踏車的問題，事後經過協調該名幹部也歸還腳踏車，並調往其他分局服務。

條子鴿因影射攔查行政院長兒子，遭副分局長處分申誡，但事後卻被人起底根本根本沒有這回事，連自述的部分警職生涯背景也被連帶遭起底是編造的，但卻又爆發條子鴿在萬華服務時，曾饋贈腳踏車給1名2線3星的中階幹部，且該名幹部連條子鴿先墊付的餐費也沒付。

據了解，條子鴿從台東調回萬華分局服務，短暫待過漢中街派出所（現與武昌街派出所合併「西門町派出所」），事後轉往分局任職於勤務指揮中心，後又轉往萬華分局人事室。

條子鴿在萬華分局人事室服務時，與分局內1名2線3星的中階警官相當熟識，還向警官表示，家裡有多的腳踏車，可以給該名警官使用，另外，相約出門餐敘時，條子鴿也先行墊付4、5千元的餐費。

條子鴿在2020年12月初退休後，轉往北市議員侯漢廷辦公室，擔任地方上服務處的副主任，外傳因不滿當時退休，與自己交情甚篤的該名幹部，卻沒有挽留，疑讓條子鴿心生不滿。

條子鴿事後透過服務處向分局申請調解，最後該名幹部將腳踏車歸還，另外也將之前欠下的餐費歸還，最後該名幹部也被調往其他分局服務。

條子鴿妻子愛相隨「同調台東」　她考上刑警...曾是科技辦案人才

條子鴿粉專自介「曾當過刑警」　北市警：15年來沒有姓酈的

►絕美「拿鐵拉花粉餅」會爆出精華液！

ET快訊
跟龍劭華只差6歲…曹西平嘆「何必再討論死因」
快訊／幼兒園群聚再+1　新北衛生局證實
飯店服務員「胸前1把金鑰匙」　網驚：電影是真的
柯淑勤直奔往生室見龍劭華最後一面　哭到不能換氣
2021年7藝人離開我們…　「龍劭華安詳辭世」吳孟達肝癌器官
龍劭華兒捧排位「神情哀戚」！　超貼心舉動惹鼻酸
分局長被調走！　當地陣頭繞街「跑警局放鞭炮慶祝」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄氣爆案定讞　市府3公務員扛責判刑2年半到3年半確定

違停被勸離「繞一圈回原點」　嗆警：這裡不是紅線...開罰理由曝

驚悚撞擊瞬間曝！她闖紅燈直直猛撞騎士…2人「噴進水溝」送醫

女移民官控遭襲胸「自爆人工奶」　男主管獲判無罪仍慘被拔官

疑天雨路滑車速過快　預拌混凝土車翻覆路肩嚇壞路人

條子鴿送警官腳踏車+代墊餐費　疑不滿退休沒被慰留全追討

「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」賀分局長榮陞　他見BUG狂笑：青天再世

獨／龍劭華生前最後見到的是她　中午還有聊天未反應心臟不適

娶24歲嫩妻生2寶…大9歲夫「24hrs定位關心」！她被逼瘋逃家

停紅燈也要來一段Rap！嗶嗶哥自製標語爆紅　王惠美也圈粉

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

資深藝人龍劭華過世！享壽68歲　突昏倒送醫搶救無效...

許維恩生日大禮讓他下跪1小時！　王家梁感動哭：有妳真好

藝人龍劭華過世！享年68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

藝人龍劭華過世！享壽68歲　高雄85大樓內昏倒搶救無效亡

謝金燕示範「吃不胖技能」　捧便當熱舞！經紀人看了都胃痛

高雄氣爆案定讞　市府3公務員扛責判刑2年半到3年半確定

違停被勸離「繞一圈回原點」　嗆警：這裡不是紅線...開罰理由曝

驚悚撞擊瞬間曝！她闖紅燈直直猛撞騎士…2人「噴進水溝」送醫

女移民官控遭襲胸「自爆人工奶」　男主管獲判無罪仍慘被拔官

疑天雨路滑車速過快　預拌混凝土車翻覆路肩嚇壞路人

條子鴿送警官腳踏車+代墊餐費　疑不滿退休沒被慰留全追討

「蜈蚣鼓+送葬佛祖車」賀分局長榮陞　他見BUG狂笑：青天再世

獨／龍劭華生前最後見到的是她　中午還有聊天未反應心臟不適

娶24歲嫩妻生2寶…大9歲夫「24hrs定位關心」！她被逼瘋逃家

停紅燈也要來一段Rap！嗶嗶哥自製標語爆紅　王惠美也圈粉

「證明台灣能自主研發衛星」　蔡英文：這就是太空科技國家隊！

法人：新興市場前景仍樂觀　難掩長期投資機會

皺眉小可愛相隔5個月成「長腿帥哥」　爸一路看長大感動：像作夢

綾瀨遙染疫又遭詐騙1億！高齡媽「誤信投資客」錢沒了…女神震怒

美軍20年來發動「9萬次空襲」　趙立堅：美國保護的是什麼人權？

這張「iPhone保單」每年保障3.1萬！　不小心摔到免驚

龍劭華拉風髮型自己打理！曾說：要幹掉貴董　《角頭》承諾成遺憾

183cm男偶像被民眾當面辱罵「娘炮」　網怒挖國家運動員背景喊冤！

紙上談兵2年　橋科土地徵收計畫10月啟動

快訊／幼兒園群聚再+1　新北衛生局證實

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

龍劭華有糖尿病史猝死　高大成：研判血流緩亡

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

龍劭華過世現場畫面曝！開門見人倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！操盤進8公斤大麻

運毒E奶網紅發文！　139字痛批「台灣人腦子壞了」

快訊／E奶網紅籌不出交保金　打電話求援

即／桃園國三女「社區大樓墜樓亡」

龍劭華遺體今相驗！妻掩面痛哭踉蹌現身…兒心碎攙扶

龍劭華「相驗僅花15分鐘」結束！

即／淡水女攀18樓外牆　急鋪氣墊仍目睹悲劇瞬間

帶龍劭華回家了！遺孀兒女心碎招魂1hr

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　

更多熱門

相關新聞

條子鴿妻子曾愛相隨「同調台東」

條子鴿妻子曾愛相隨「同調台東」

條子鴿影射攔查行政院長兒子，卻反被副分局長處分申誡，但最後事件越演越練，非但條子鴿背景遭起底胡謅，連條子鴿在刑大服務的妻子也連帶遭受波及，據悉，條子鴿與妻子在萬華相識，事後一起回台東服務，又在2012年左右調回北市萬華分局。

即／台中腳踏車工廠火警2受困者找到了

即／台中腳踏車工廠火警2受困者找到了

即／台中腳踏車工廠大火竄燒！傳2人失聯

即／台中腳踏車工廠大火竄燒！傳2人失聯

為條子鴿的書講幾句公道話

為條子鴿的書講幾句公道話

大師兄為條子鴿淚灑！提出「捐款贖罪」

大師兄為條子鴿淚灑！提出「捐款贖罪」

關鍵字：

條子鴿警官腳踏車餐費

讀者迴響

熱門新聞

即／龍劭華死因出爐！檢方曝「疾病因素」

iPhone12狂砍4000元！官網下架4款舊機　價格調降一覽表看這邊

快訊／資深藝人龍劭華過世！享壽68歲

LINE「收回訊息」功能消失？她查原因崩潰

龍劭華「坐在沙發走的」！25年妻撕心裂肺哭喊

66萬人還沒申請！勞動部1萬元生活補貼9月底申請截止　錯過不受理

龍劭華永別了！親友扶靈慟喊「下車了」

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

雙胞胎墜10F慘死　媽媽還在開直播

龍劭華、楊可涵2度演爺孫　這部台劇3演員當天使了

快訊／龍劭華高雄85大樓27樓猝逝　警方回應了

女兒曾夢到他死！龍劭華：謝謝妳替我擋災

龍劭華有糖尿病史猝死　高大成：研判血流緩亡

iPhone 12大跳水！　蘋果官網最新價格一次看

龍劭華最後通話對象曝！疑下午向櫃台求助心臟不適

更多

最夯影音

更多
獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」

獨養2智能障礙兒...28歲整天哭鬧 媽靠手工餅乾撐家計「我很快樂」
Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

Sandy曝妹婚禮差點「忘記載鹿希派」　家族合照弟弟還「遭請走」存在感堪憂XD

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

哈士奇暴衝遭撞翻2圈「毫髮無傷」跑回喜看凹洞的車...飼主慘賠2-3萬

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

最後救護畫面曝！龍劭華猝逝高雄　劇組吃飯找不到人...開門見倒床邊

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面