條子鴿送警官腳踏車+代墊餐費　疑不滿退休沒被慰留全追討

▲條子鴿在任職警員期間，贈送腳踏車給2線3星的中階幹部，又幫忙墊付餐費。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

條子鴿在退休後前往北市議員侯漢廷服務處，專任地方服務處的副主任，但卻爆出條子鴿在擔任萬華分局人事室期間，與分局內部1名2線3星的中階幹部有收受腳踏車的問題，事後經過協調該名幹部也歸還腳踏車，並調往其他分局服務。

條子鴿因影射攔查行政院長兒子，遭副分局長處分申誡，但事後卻被人起底根本根本沒有這回事，連自述的部分警職生涯背景也被連帶遭起底是編造的，但卻又爆發條子鴿在萬華服務時，曾饋贈腳踏車給1名2線3星的中階幹部，且該名幹部連條子鴿先墊付的餐費也沒付。

據了解，條子鴿從台東調回萬華分局服務，短暫待過漢中街派出所（現與武昌街派出所合併「西門町派出所」），事後轉往分局任職於勤務指揮中心，後又轉往萬華分局人事室。

條子鴿在萬華分局人事室服務時，與分局內1名2線3星的中階警官相當熟識，還向警官表示，家裡有多的腳踏車，可以給該名警官使用，另外，相約出門餐敘時，條子鴿也先行墊付4、5千元的餐費。

條子鴿在2020年12月初退休後，轉往北市議員侯漢廷辦公室，擔任地方上服務處的副主任，外傳因不滿當時退休，與自己交情甚篤的該名幹部，卻沒有挽留，疑讓條子鴿心生不滿。

條子鴿事後透過服務處向分局申請調解，最後該名幹部將腳踏車歸還，另外也將之前欠下的餐費歸還，最後該名幹部也被調往其他分局服務。

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