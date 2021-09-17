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4年請假700天！南投清秀女稅務員「超會算」　若生第3胎可再請3年

▲▼南投縣政府一名女稅務員（右2）4年爽請700天假，縣府表示，合法但社會觀感不佳。（圖／南投縣稅務局臉書）

▲南投縣政府一名女稅務員（右2）4年爽請700天假，縣府表示，合法但社會觀感不佳。（圖／南投縣稅務局臉書）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣稅務局1名長相清秀、30多歲的蔣姓女稅務員，4年內用盡各種法定假，請了700天假，還能領取上百萬元薪水，被爆辜負政府體恤的美意；稅務局副局長許雪娥坦承，蔣女請假都合法，但社會觀感不佳，只能說年輕人太會算計了，如果不提前復職，她可以休到2023年1月再來上班，如果再生第3胎，還是可以再請3年，她個人建議，3年育嬰假一旦中間中斷就不該續請，才能避免類似情事發生。

▲▼南投縣政府一名女稅務員（右2）4年爽請700天假，縣府表示，合法但社會觀感不佳。（圖／南投縣稅務局臉書）

▲南投縣政府稅務局經常舉辦稅法宣導活動。

蔣女2012年地方特考錄取後分發到南投縣稅務局，負責稅法解說，先生也在稅務局上班。

▲▼南投縣政府一名女稅務員（右2）4年爽請700天假，縣府表示，合法但社會觀感不佳。（圖／南投縣稅務局臉書）

蔣女2017年10月生下第一胎，開始請育嬰假，依政府規定，嬰兒不滿3足歲，媽媽可以請3年育嬰假，前半年領6成薪，接著再請假就沒得領，蔣女休了2年多的育嬰假，又生下第2胎，於是又接著請第2次的3年育嬰假，再加上年假、特休假等，4年來至少請了700多天的假，領走上百萬元薪水。

▲▼南投縣政府一名女稅務員（右2）4年爽請700天假，縣府表示，合法但社會觀感不佳。（圖／南投縣稅務局臉書）

許雪娥說，蔣女原本6月復職，保母也都找好了，但後來疫情升級三級警戒，保母回說已經在幫女兒帶小孩了，無法再照顧第2個，所以拒絕，蔣女只好繼續請未完的育嬰假，在家帶小孩。

至於為了替代蔣女的工作而聘請的約聘人員，許認為並沒有浪費公帑，因為蔣女請休假沒領薪水，約聘人員月薪3萬多，反而比蔣女的5萬多還「便宜」，而且如果蔣再生第3胎，還是可以再請3年假。

許雪娥說，蔣的請假單全都依照政府給的法定假，只是給社會觀感不佳，年輕人為了自己福利，太會計算了，蔣女如果沒有提前復職，還可以休到2023年1月。

許個人建議，為了避免類似情形再度發生，中央應該規定3年育嬰假不得累積，也就是說，一旦中斷申請復職，就不得再請育嬰假。

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