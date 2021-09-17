提高OHCA患者救活率2成　台中13消防員首獲骨針注射授權

▲▼台中市消防局為了提高OHCA患者救活率，初期有13人授權可注射骨針。（圖／台中消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

全國和台中市的OHCA救活率僅1成多，低於先進城市的2成，台中市消防局為提高救活率，13名首批高級救護技術員已通過醫師考核授權，在患者到院前可以進行骨針注射，也就是將針頭鑽進骨頭內，輸入腎上腺素以恢復心跳，後續再交由急診醫師接手，台中市授權注射的人數是六都最少，預計3年內將訓練90人，分散各地，搶得救人先機。

所謂OHCA也就是沒有生命跡象，沒有呼吸心跳，台中市消防局目前的OHCA救活率（恢復意識，而非植物人）只有12%、13%，每10人才救回1人，要達到先進城市的標準是要救回2人。

消防局專責救護隊長顏志軒表示，消防員接獲OHCA的搶救案件，往往都是和時間、和死神賽跑，目前使用的搶救方法是實施CPR、電擊器以及注射，但有人不適合電擊，有人找不到血管，錯失注射時機，影響救命機會，因此才會經過一連串嚴格訓練，並且通過醫師考核，才可以在到院前進行骨針注射。

所謂骨針注射，就是採取電動骨針直接鑽入骨頭給予腎上腺素，讓患者先恢復心跳，通常選擇手臂、小腿和肩膀上的骨頭施打，此舉可以省去找尋血管的時間，直接注射，分秒必爭。

顏志軒說，消防局醫療指導醫師在8月26日預立醫囑公告，EMTP執行高級救命術針對OHCA病患，當無法建立IV（靜脈注射）時可施打骨針，專責救護隊13名成員全都通過醫師骨針施打技術評核，相信未來在到院前的緊急救護，能多從死神手上救回瀕死病患，讓消防員救護技術再提升、再精進。

目前實施骨針注射的縣市包括桃園、台中、新竹縣、雲林縣和花蓮縣，其中台中市13人是六都最少，因此規劃未來3年內訓練90人，以期提高OHCA救活率。

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