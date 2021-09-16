指揮中心忽視美疾管局資訊？　李艷秋批：疫苗政策每步都錯得離譜

▲資深媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

莫德納疫苗短缺，使台灣仍有約300萬人在苦等第二劑莫德納疫苗，引起各界議論。資深媒體人李艷秋16日在臉書批評，指揮中心忽略美國疾管局的疫苗訊息，傳遞與美國疾管局不同的資訊「疫苗政策從購買、阻擋、獨捧高端，每一步都錯得離譜」。

李艷秋質疑，輝瑞、BNT是美德合作，莫德納是美國製造，美國始終是全球製藥及生物科技的龍頭，台灣政府一向以美國馬首是瞻，言聽計從，但是奇怪的是，美國疾管局發出的疫苗訊息，指揮中心不知是看不懂還是故意忽視，全然不理睬。

李艷秋表示，根據美國疾病管制局9月13日發出的最新疫苗資訊，「輝瑞、BNT和莫德納，都要注射兩劑，以獲得最大的保護力」、「不論莫德納或BNT，兩劑要打同廠牌，不要混打」、「BNT兩劑間隔3週，莫德納間隔4週，如有必要，可以延長到6週，超過6週，疫苗的有效性如何，目前的訊息有限」、「中度到重度免疫系統低下的人，要打第三劑」。

李艷秋批評，這是美國疾管局定期更新的網頁，只要有新的研究或政策就會發布，不需要專業素養都能看懂，而這些訊息，毫不保留的打臉我們的指揮中心。

對於指揮中心稱，疫苗只要打一劑，已經會有很好的保護力了，不過一二三類在打過一劑28天後，要盡快去打第二劑，以獲得最大的保護力；另外，兩劑間隔越長，效力不減，莫德納第二劑延長到10週，甚至12週都是國外正在做的。李艷秋認為，「這些幹話、空話，拜託不要再說了，你把美國疾管局的專家當塑膠嗎？你以為台灣人是盲目吹捧政府內宣的井底蛙嗎？」。

李艷秋強調，疫苗政策從購買、阻擋、獨捧高端，每一步都錯得離譜，但政府從不承認，最近又有新招，就是台大及長庚已經接受委託，分別研究AZ加高端，以及莫德納加高端的混打效果，十月就會有結果，雖然受試對象分別只有220人及100人，但研究主持人已經開始帶風向「不會輸給兩劑都打莫德納」、「莫德納加高端對學術界有指標意義，因為文獻上完全沒有mRNA和次單位高蛋白疫苗混打的實驗」、「AZ加高端副作用較小，會有更高的中和抗體」，學術研究沒問題，但如果要以研究結果，作為往後疫苗施打的依據，目的是促銷高端，那就真是人神共憤了。