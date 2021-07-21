曝經濟艙決策超扯關鍵　李艷秋列蔡政府4大羅生門：想知道是誰

▲中華東奧主團134人包機出征東京 。（圖／翻攝直播畫面）



記者黃巈禾／台北報導

東奧國手19日搭經濟艙前進日本東京，但官員搭商務艙，引發爭議。資深媒體人李艷秋質疑這個「天才決策」竟沒有一人說不妥，她也列出蔡政府4大羅生門，如高端疫苗通過緊急授權EUA的評審是誰、參與選手經濟艙決策的有誰等。

「好想知道他們是誰」李艷秋21日在臉書列出，一、決定高端疫苗通過緊急授權EUA的評審是哪些人？尤其是無條件贊成，連安全監測報告都不要求的那三位專家，應該給大家瞻仰一下；二、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞和哪些人一起到牡丹灣VILLA度假聚餐？了解執行長的交友人脈，庶民才有努力的方向。

此外還包括：三、疫苗施打順序高居第二類的政府大員，除了作梗圖的行政院顧問丁怡銘之外，還有哪些人？許多人打不到莫德納第一劑，兩劑間隔時間更從28天延長為12週，指揮中心卻特別在孕婦和醫護之外，加開第二類可以打第二劑，還殷殷叮嚀趕快打，不要超過28天，「政府對高官的呵護照顧，全世界僅有，賤民只有羨慕的份，但至少讓我們知道到底在羨慕誰吧？」

四、選手經濟艙，官員商務艙；選手住三星，官員四星，這些天才決策的過程到底有誰參與？李艷秋認為，該重視的不是為何做這些決策，而是做這樣的決策時，竟然沒有一個人敢說不妥。

李艷秋還說，好期待看到：一、高端通過緊急授權的會議紀錄，二、防疫破口 3+11的會議紀錄；三、上百億政府買疫苗的預算支出紀錄；四、蔡英文及陳建仁打高端的畫面。

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