「莫德納買那麼多不用混打高端」　林氏璧曝1關鍵問題

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣約有300萬人仍在苦等第二劑莫德納疫苗，而台大醫院將進行高端與莫德納混打的研究計畫，最快10月結果就能出爐。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，這在學理上是有可能成功的，但問題是高端疫苗數量也沒有多少，「我們買了那麼多莫德納，假如它都可以如期來的話，我們其實不太需要用高端（混打）。」

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▲高端疫苗是蛋白質次單元疫苗。（圖／記者李毓康攝）

台大醫院混打研究由感染科主治醫師謝思民主持，預計下週開始收案，試驗將分成實驗組與對照組，一組為施打高端，另一組則是注射莫德納疫苗，隨機雙盲分配各收110人，共計220人，預計收案完成後28天，就有機會提供初步研究成果給指揮中心。

台大副校長、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實，計畫剛通過院內倫理審查，後續會與指揮中心申請。他還提到，高端通過緊急授權使用後，就開始有相關想法，高端的次單位疫苗和莫德納的mRNA是不同技術平台，同樣來自美國國衛院（NIH）的S-2P，理論上身體會製造出同樣蛋白產生抗體，銜接方式合理。

▲混打高端試驗計畫。（圖／讀者提供）

前台大感染科醫師林氏璧在電視節目《關鍵時刻》中被主持人劉寶傑問及此事，他回答，次單位蛋白疫苗全世界的進展都很慢，美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的新冠疫苗還有很多困難，所以尚未上市，當然也就沒有人去做這方面的混打研究。

林氏璧接著說，次單位蛋白疫苗混打mRNA疫苗學理上是有可能成功的，問題在於高端的數量也沒有多少，「我們買了那麼多莫德納，假如它都可以如期來的話，我們其實不太需要用高端，用來用這個用途（指混打）。」此外，他也提出1招解方，是國際上比較常見的解決方式，就是兩種mRNA疫苗混打，「這個是比較沒有爭議的。」

據了解，政府今年採購莫德納疫苗共計4105萬劑，5至8月已到貨149.92萬劑，預估9月會再到貨，但數量未知；而最新一批是捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台。根據指揮中心統計，截至9月13日止，莫德納共接種378萬6612劑，其中已接種第二劑者僅35萬1399人。

▼政府採購4105萬劑莫德納，但5至8月僅到貨149.92萬劑。（圖／ETtoday製）