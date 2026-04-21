黑白切少東遭擄畫面曝！4頭套男「埋伏5hrs」　駕車猛撞塞後座押走

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東某夜市知名黑白切徐姓少東19日遭打斷手腳、丟包寶建醫院急診室外。據悉，引爆點是徐男的小弟遭陳男一方拐當車手，結果遭警方逮捕，以7萬元金額交保，孰料，陳男卻不認帳，徐男一氣之下砸對方場子報復，還擄走對方小弟，19日反遭擄走凌虐，恐終身失能。稍早徐男遭擄畫面曝光，只見徐男遭4名頭套男押上車。

▲陳男等4人上午10時就將車輛停放在對面巷子埋伏。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

小弟被拐當車手 黑白切少東網路互嗆

據了解，全案緣起於31歲徐男的小弟，被27歲陳男的人馬以介紹白牌車司機工作為由，轉介到中部擔任車手，徐男小弟因此遭逮捕，被依詐欺罪前送辦，檢方諭知7萬元金額交保。徐男不滿要求陳男須負擔這筆交保費用，孰料，陳男卻推稱，當初是轉介司機工作，又不是介紹車手工作給徐男小弟，拒絕負擔這筆費用，雙方在網路上互嗆。

▲陳男等人一見徐男現身就駕車猛撞。

少東撂人衝洗車場砸場子 刀割員工、醫院擄人嗆聲：給我等著

徐男17日先前往屏東縣鹽埔鄉一間洗車場砸陳男的場子，徐男小弟還持刀割傷洗車場員工，而陳男派人到醫院看護受傷員工，孰料，徐男又派人將負責看護的陳男小弟擄走，雙方再起衝突，徐男與其小弟在醫院附近被警方逮捕，依照妨害自由、傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，最後以2萬元金額交保。

徐男交保後，氣炸在臉書上嗆聲，要陳男「你給我等著」，揚言下一波要抓走陳男另名小弟。此舉令陳男氣憤不已，陳男19日上午10時許遂撂3名小弟堵人，2車、4人頭戴面罩只露出眼睛，在徐男店外埋伏。

▲徐姓少東被載到屏東市六塊厝偏僻處凌虐。



陳男2車4人埋伏5hrs 猛撞機車強押少東上車

透過附近監視器畫面可發現，陳男一行人下午3時見到徐男騎機車現身後，便猛力將徐男連人帶車撞倒，並將人強押上車，載到屏東市六塊厝偏僻處凌虐後。而經一番私刑過後，被打碎關節、斷手腳的徐男遭塞進二手BMW X6休旅車後車廂內，載到寶建醫院急診室前丟包。

▲徐男渾身是血被丟包寶建醫院急診室門口。

少東遭斷手腳丟包醫院 恐終身失能

院方診治後發現，徐男除手腳骨折外，全身還有多處刀傷、鈍傷，大量失血，但傷勢集中在四肢，膝蓋、手肘骨都裂開，頭、胸、腹等重要部位無明顯傷勢，暫無生命危險，但由於傷勢嚴重，徐男恐終身失能。目前陳姓主嫌已遭逮捕歸案，並依照重傷害、妨害自由等罪嫌裁准羈押禁見，另外3嫌仍在逃，警方正循線追緝中。