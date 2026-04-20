易烊千璽助陣華為Pura新發表會　「麒麟9030S+2億長焦」價格超香

記者任以芳／綜合報導

大陸手機品牌華為今（20）日下午2點30分在廣州舉行Pura系列及全場景新品發表會，加上全球代言人易烊千璽也出席現場。本次發表會的絕對主角Pura90系列，五色選擇「橘子海」讓人眼前一亮，內部核心與影像系統上下足重本，隨新機問世的「麒麟9030S」晶片NPU算力飆升200%，Pro Max版2億像素長焦刷新行業記錄。

華為今20日在廣州舉行Pura系列及全場景新品發佈會。華為常務董事、終端BG董事長余承東開場公佈新機外觀，宣告Pura家族全系上新。

▲易烊千璽出席華為Pura系列及全場景新品發佈會。（圖／翻攝 華為新品發佈會直播）

全球代言人易烊千璽也出席新機發布會，余承東十分開心表示千璽是我們華為老朋友，希望多用Pura，紀錄生活美好瞬間。

Pura本次發佈會主角是Pura90系列，在曲面手機螢幕統治旗艦機多年的當下，Pura90全系回歸利落直屏設計，主打簡約精緻。Pura90 Pro Max是業界「首發」雙色漸變金屬中框，有五款配色，「橘子海、翡翠湖、霞光紫、晨曦金、曜石黑。」漸變效果與後殼保持同步，一體性更強，全系採用直角金屬中框，機身更輕薄。

Pura90系列在螢幕配置上展現出明確的產品區隔。標準版採前置「藥丸」設計，具備6.8英吋螢幕；Pro版與ProMax則採用單挖孔直屏，尺寸分別為6.6英吋與6.9英吋。全系峰值亮度直衝8000尼特，並覆蓋第二代昆崙玻璃，強調在強光下的閱讀性與耐摔防護力。

此次華為Pura 90系列，Pura90 Pro和Pro Max全球「首發」麒麟9030S晶片，專門為智慧影像深度定制的旗艦級SoC。在自研架構與影像算法融合上，麒麟9030S實現了跨越式提升，NPU圖像理解能力提升200%、AI ISP AI色彩引擎提升43%、AI ISP長焦視頻清晰度提升110%、AI ISP長焦防抖精度提升30%。

▲華為Pura系列及全場景新品發佈會 。（圖／翻攝 華為新品發佈會直播）

根據官方預熱，將有提供Pura90、Pura 90 Pro 和 Pura 90 Pro Max三款機型，全系採用直屏 + 直角金屬中框，Pro 及 Pro Max 機型搭載2億像素潛望長焦鏡頭。Pro Max 支持3.5-10倍連續光學變焦及20倍長焦視頻拍攝，全系標配5000萬像素1英吋主攝，Pro及以上版本支持十檔物理可變光圈，全系支持100W有線快充。Pro Max版配備7000mAh 大電池及80W無線快充，預裝鴻蒙OS6.1 系統，支持IP68 防塵防水、北斗衛星消息等功能。

續航表現也是這場發表會的亮點。全系支援100W有線快充，最頂規的ProMax版本更配備了驚人的7000mAh大電池與80W無線快充。