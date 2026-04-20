陸「紅旗一號」晶片問世　官方：首顆車規級先進製程多域融合晶片

▲紅旗1號晶片。（示意圖／翻攝IT之家）

記者魏有德／綜合報導

大陸央企中國一汽近日公佈芯片（晶片，下同）自主研發成果，推出名為「紅旗1號」的車規級晶片，主打多域融合設計，可整合智慧駕駛、座艙與車控等功能。一汽官方宣稱，「紅旗1號」有助降低對進口高端晶片依賴，並提升智慧網聯汽車整體競爭力。

《IT之家》報導，「紅旗研發新視界」公眾號分享，當前，車規級大算力芯片已成為智能網聯汽車的核心競爭高地，但高端芯片依賴進口、供應鏈風險突出，制約產業高質量發展。

大陸央企「中國一汽」研發總院聯合行業夥伴，成功研製出大陸首顆車規級先進製程多域融合晶片「紅旗1號」，並實現「紅旗1號」的自主研製，降低對進口晶片的依賴。

據悉，「紅旗1號」非傳統單一功能晶片，而是針對智慧汽車中央計算架構設計的多域融合處理器，將原本需多顆晶片負責的駕駛輔助、智慧座艙、車身控制、通訊與安全等五大功能整合於單一晶片中。該晶片可實現「艙、駕、控」一體化，並透過整合設計減少整車電子控制單元（ECU）數量與線束複雜度，有助降低整車系統成本與縮短開發週期。

中國一汽強調，自主可控的高性能晶片方案，可讓車廠在面對全球晶片價格波動時，具備更高調整空間與供應鏈自主性。