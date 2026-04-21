台灣百年老店驚呆！「天團男神曬1伴手禮」有品味　粉絲全買爆

▲二宮和也大讚襪子有品味，也讓錦源興爆紅。（圖／翻攝二宮和也X）



網搜小組／劉維榛報導

台南百年布莊「錦源興」發現官網襪子訂單暴增，老闆還一度上網求問原因。後來才知道，是日本天團「嵐」成員二宮和也在社群曬出收到的台灣襪子伴手禮，還大讚送禮的化妝師很有品味，意外掀起粉絲搶買潮，也讓台灣在地品牌推上國際版面。

「錦源興」在20日臉書粉專發文指出，老闆突然看到訂單不斷湧入，因此好奇發文求問「可以告訴我，為什麼大家瘋狂在官網買襪子嗎？」

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結果真相太令人吃驚，竟是日本天團「嵐」成員二宮和也在X平台稱讚，化妝師送了兩雙襪子當伴手禮，讓他大讚「真的很懂我，品味真好！」也因為如此，意外讓錦源興的商品爆紅。

實際查看襪子款式，圖案分別為「雞蛋冰」和「匾」的獨有花色風格，都是品牌很有辨識度的在地設計，也因為男神親自帶貨，讓不少粉絲為了想穿上同款，立刻衝去下單。

二宮和也帶貨太兇！台南老店急寫日文信感謝



對此，錦源興老闆感動喊話，謝謝大家的捧場與支持，甚至寫了一封日文信要送給二宮和也，並解釋錦源興的歷史，也補充兩款襪子花色背後的台南文化靈感，最後更熱心邀請對方有機會能來台南旅遊，「不好意思傳給二宮大大，發在FB聊表心意」。