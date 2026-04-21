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比塑膠袋更毒？譚敦慈示警「1容器」別加熱：恐溶出塑膠微粒

紙餐盒內層有防水膜，在高溫下恐會釋出塑膠微粒。（圖／報系資料照）

▲紙餐盒內層有防水膜，在高溫下恐會釋出塑膠微粒。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

不少上班族因工作忙碌習慣外食，紙質餐盒也常被視為取代塑膠容器的選擇。譚敦慈在健康節目《祝你健康》中提醒，紙餐盒遇高溫可能釋出塑膠微粒，民眾若直接將紙餐盒放入加熱設備，恐增加暴露風險。

譚敦慈表示，過去不少人因擔心塑膠袋裝熱湯可能產生風險，轉而使用紙餐盒，但近年研究發現，紙杯、紙碗與紙餐盒中的塑膠微粒含量可能更高。她指出，紙本身並不防水，之所以能盛裝湯汁與油脂，是因內層通常附有防水淋膜，但這層材質可能在高溫下釋出塑膠微粒，而塑膠微粒可能穿越人體的「血腦屏障」，沉積在腦部組織中，增加失智風險。

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她並引述過往研究指出，曾有實驗針對紙餐盒裝盛食物後再加熱進行分析，發現塑化劑與塑膠微粒數值明顯上升。她建議，若購買外食後仍需加熱，可先將食物移至家中瓷盤或其他適合加熱容器，再進行加熱，降低風險。

除紙製容器外，塑膠容器使用問題也受到討論。中醫師吳宏乾指出，人體在正常補充水分情況下，部分塑膠微粒可能代謝排出，但若長期頻繁接觸塑膠容器，仍應留意相關暴露問題。

衛福部過去也曾說明，市售紙製餐具為達防水、防油效果，多使用食用蠟或塑膠淋膜，不同材質耐熱程度有所差異。例如LDPE材質淋膜耐熱溫度約70℃至90℃，PP材質則約100℃至140℃，若超過耐熱範圍，可能增加淋膜受損風險。

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