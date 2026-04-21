拒絕「美式抹黑」　中國安理會代表：試圖延長戰爭的是美國

▲中國常駐聯合副代表孫磊 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

針對美國代表在聯合國安理會審議烏克蘭問題時，指控中方提供軍民兩用物項助長戰爭，中國常駐聯合國副代表孫磊大使於當地時間20日下午（北京時間21日凌晨）當場予以強硬駁斥。孫磊指出，自危機爆發以來，長期向戰場提供武器、試圖延長戰爭的是美國，並敦促美方停止甩鍋推責，為停火止戰發揮積極作用。

據聯合國現場消息，當地時間20日下午，安理會審議烏克蘭問題。美國常駐聯合國副代表塔米·布魯斯（Tammy Bruce）在發言中稱，「我們呼籲所有聯合國會員國，為結束這場戰爭發揮建設性作用，包括停止那些助長俄羅斯進行這場戰爭的支持行為，並鼓勵雙方通過談判達成和解。」

布魯斯進一步點名中方，「具體而言，我們敦促中國，立即停止向俄羅斯提供用於戰爭的軍民兩用物項和材料部件。」

面對美方代表老調重彈、散步不實之詞，中方孫磊大使當場予以駁斥。孫磊指出，任何在烏克蘭問題上向中國推卸責任、攻擊抹黑的做法都是不負責任的，也不會得逞。

孫磊強調，事實上，自危機爆發以來，長期向戰場提供武器、試圖延長戰爭的是美國，不是中國。中方再次敦促美方停止甩鍋推責，多為停火止戰、勸和促談發揮積極作用。