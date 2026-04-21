陸十項措施後　上海響應推兩岸青年短劇合作

▲「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作發布會。（圖／主辦方提供，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸日前發布十項對台措施，其中就包括影視交流。「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作發布會20日在上海舉行，除了推出首部滬台雙城短劇，還宣布首批十部大陸短劇登陸台灣。

中共中央台辦近日發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，其中提及允許引進台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出，台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作、推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出。

這次兩岸青年短劇合作發布會活動聚焦兩岸影視產業協同發展，推出首部滬台雙城（同步取景）短劇《六號計劃》，並宣布首批十部大陸短劇登陸台灣。兩岸青年短劇合作計劃發起人為王晨、葛兆恩（已故藝人高凌風之子），他們在兩岸短劇領域長期深耕落地兩岸合作項目。

據指出，王晨和葛兆恩表示，短劇作為當下青年群體中最具傳播力的影視形態，能夠以輕巧、鮮活的表達方式跨越地域隔閡，成為兩岸青年增進理解、加深認同的有效載體。

王晨在致辭中說，「大陸擁有廣闊的受眾市場和日益成熟的短劇工業體系，台灣則在創意策劃、在地人文敘事方面有獨特積累，雙方合作恰逢其時、空間巨大。」

作為本次發布會的核心環節，首部兩岸同步取景精品短劇《六號計劃》舉行開機儀式。據該計劃發起人之一葛兆恩介紹，《六號計劃》講述了幾位年輕人在不同時間點收到一項神秘的「六號任務」，一旦選擇不執行便會引發一連串意想不到的後果，劇情充滿懸念與反轉，描繪人在選擇與命運之間的拉扯。

該項目集結兩岸優秀製作團隊，將在多座風格各異的城市取景，展現豐富的地域風貌與特色美食。葛兆恩表示：「我個人非常期待這次作品最終呈現的成果，也希望能帶給觀眾耳目一新的觀影體驗。」

據透露，除兩部「六號線」系列短劇外，兩岸團隊已在籌劃更多類型片合作。另外，在短劇戰略啟動儀式環節，台灣有電視台將首批引進十部大陸地區製作的精品短劇，涵蓋都市情感、青春勵志、懸疑輕喜等多種類型。