　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸十項措施後　上海響應推兩岸青年短劇合作

▲▼「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作發布會。（圖／主辦方提供）

▲「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作發布會。（圖／主辦方提供，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸日前發布十項對台措施，其中就包括影視交流。「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作發布會20日在上海舉行，除了推出首部滬台雙城短劇，還宣布首批十部大陸短劇登陸台灣。

中共中央台辦近日發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，其中提及允許引進台灣電視劇、紀錄片、動畫片在大陸衛視頻道和網路視聽平台播出，台灣業者可以多種方式參與大陸微短劇創作、推動有利於展現兩岸親情與美好生活的影視文化作品在兩岸放映播出。

這次兩岸青年短劇合作發布會活動聚焦兩岸影視產業協同發展，推出首部滬台雙城（同步取景）短劇《六號計劃》，並宣布首批十部大陸短劇登陸台灣。兩岸青年短劇合作計劃發起人為王晨、葛兆恩（已故藝人高凌風之子），他們在兩岸短劇領域長期深耕落地兩岸合作項目。

據指出，王晨和葛兆恩表示，短劇作為當下青年群體中最具傳播力的影視形態，能夠以輕巧、鮮活的表達方式跨越地域隔閡，成為兩岸青年增進理解、加深認同的有效載體。

王晨在致辭中說，「大陸擁有廣闊的受眾市場和日益成熟的短劇工業體系，台灣則在創意策劃、在地人文敘事方面有獨特積累，雙方合作恰逢其時、空間巨大。」

作為本次發布會的核心環節，首部兩岸同步取景精品短劇《六號計劃》舉行開機儀式。據該計劃發起人之一葛兆恩介紹，《六號計劃》講述了幾位年輕人在不同時間點收到一項神秘的「六號任務」，一旦選擇不執行便會引發一連串意想不到的後果，劇情充滿懸念與反轉，描繪人在選擇與命運之間的拉扯。

該項目集結兩岸優秀製作團隊，將在多座風格各異的城市取景，展現豐富的地域風貌與特色美食。葛兆恩表示：「我個人非常期待這次作品最終呈現的成果，也希望能帶給觀眾耳目一新的觀影體驗。」

據透露，除兩部「六號線」系列短劇外，兩岸團隊已在籌劃更多類型片合作。另外，在短劇戰略啟動儀式環節，台灣有電視台將首批引進十部大陸地區製作的精品短劇，涵蓋都市情感、青春勵志、懸疑輕喜等多種類型。

▲▼「谷雨相逢·劇匯兩岸」兩岸青年短劇合作發布會。（圖／主辦方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
1.25兆國防特別預算國防部全說了　編5500億買防空等飛彈
26歲吳姓網紅被抓　查出是詐團金主！洗錢1.7億
青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣
aespa宣布世界巡演！海外首站來台灣
自衛隊「砲彈在戰車內爆炸」！3死1重傷
美伊再度緊張！　國際油價勁揚、飆漲逾6%
黑白切少東遭斷手腳　當街擄走畫面曝
朱海君身邊「護花男牽手緊摟」　關係曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸十項措施後　上海響應推兩岸青年短劇合作

拒絕「美式抹黑」　中國安理會代表：試圖延長戰爭的是美國

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」　比對後真有金礦

習近平同沙國王儲穆通話　籲停火止戰「荷莫茲海峽應正常通行」

油價漲！陸空中航班減班嚴重　反助攻五一假期國內遊「擴大內需」

商總籲接受「惠台」　陸委會：政府絕不會站在人民對立面

男子騎車遭「蚊子入眼」揉眼竟讓視力剩0.04　醫嘆：角膜全腐爛

陸「紅旗一號」晶片問世　官方：首顆車規級先進製程多域融合晶片

腰椎瞬間爆裂！　25歲女下樓梯滑手機…慘踩空致「下肢癱瘓」

怪鳥天天報到在窗戶「以糞作畫」　陸專家：是烏鶇...復仇心理很強

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

白沙屯媽祖換乘八抬大轎　萬人空巷恭迎聖駕返宮

陸十項措施後　上海響應推兩岸青年短劇合作

拒絕「美式抹黑」　中國安理會代表：試圖延長戰爭的是美國

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」　比對後真有金礦

習近平同沙國王儲穆通話　籲停火止戰「荷莫茲海峽應正常通行」

油價漲！陸空中航班減班嚴重　反助攻五一假期國內遊「擴大內需」

商總籲接受「惠台」　陸委會：政府絕不會站在人民對立面

男子騎車遭「蚊子入眼」揉眼竟讓視力剩0.04　醫嘆：角膜全腐爛

陸「紅旗一號」晶片問世　官方：首顆車規級先進製程多域融合晶片

腰椎瞬間爆裂！　25歲女下樓梯滑手機…慘踩空致「下肢癱瘓」

怪鳥天天報到在窗戶「以糞作畫」　陸專家：是烏鶇...復仇心理很強

變裝皇后妮妃雅開箱「私密包」 掏出超狂凶器！

日本人氣KOL直飛台南拍攝！黃偉哲攜夢多帶路　推廣府城魅力

三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男違法保護令被起訴

台灣百年老店驚呆！「天團男神曬1伴手禮」有品味　粉絲全買爆

中風復健「卡關」仍可進步　醫：「經顱磁刺激」助重啟大腦

比塑膠袋更毒？譚敦慈示警「1容器」別加熱：恐溶出塑膠微粒

林采緹產後「上胸消風全空杯」！補救2年：比原本大1cup 成果超辣

家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

別讓恐懼綁架餐桌！今年送給Sugar Mom的母親節應援　找回敢吃的底氣與動力

何依霈砸7位數迎「愛的結晶」新身份曝光　甜曝尪龍語申全程陪伴

王中平砸7位數買千坪地　談及老婆「她本來就知道」

大陸熱門新聞

商總籲接受「惠台」　陸委會回應

男子騎車遭「蚊子入眼」揉眼竟讓視力剩0.04

怪鳥天天報到在窗戶「以糞作畫」 陸專家：是烏鶇...復仇心理很強

25歲女下樓梯滑手機踩空釀「下肢癱瘓」

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

啪啪打臉！愛奇藝稱已將陳哲遠等人引入AI

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

陸研究「兩制台灣方案」　學界拋「外島→本島」漸進式領土統一

陸「紅旗一號」晶片問世 官方：首顆車規級先進製程多域融合晶片

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

習近平同沙國王儲穆通話：荷莫茲海峽應正常通行

油價漲！陸空中航班減班嚴重 反助攻五一假期國內遊「擴大內需」

易烊千璽助陣華為Pura新發表會　

萬達電影更名「儒意」股價逆勢漲

更多熱門

相關新聞

商總挺中共惠台措施　國民黨：政府要拋開抗中束縛

商總挺中共惠台措施　國民黨：政府要拋開抗中束縛

中國大陸國台辦4月12日宣布「10項惠台措施」，涵蓋觀光旅遊、農漁產品、中小微企業等產業議題。全國商業總會理事長許舒博今（20日）率九位產業代表，向政府提出六大建議；他並在記者會中多次強調「並未接受大陸施壓」，反而是接到政府多方施壓。國民黨下午也呼籲政府，拋開抗中意識型態的束縛，儘速就兩岸直航、觀光旅遊、農漁產品輸銷及食品通關檢疫便利化等重點項目，提出具體作為與明確時程，讓台灣人民共享交流帶來的實質效益。

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

幕後／還原鄭習會登場始末　習近平講稿藏深意

陸研究「兩制台灣方案」　學界拋「外島→本島」漸進式領土統一

陸研究「兩制台灣方案」　學界拋「外島→本島」漸進式領土統一

鄭麗文喊青年赴陸發光發熱　他揭中方數據：台商投資中國剩3.8％

鄭麗文喊青年赴陸發光發熱　他揭中方數據：台商投資中國剩3.8％

關鍵字：

上海兩岸關係短劇

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

快訊／庫克交棒！　卸任蘋果執行長

快訊／李灝宇大聯盟生涯首安出爐

快訊／李灝宇直擊綠色怪物！

一趟旅行看清一個人！

44歲Ella無預警披白紗！　宣布「重磅喜訊」下秒激動噴淚

台新證14日9321筆錯帳、總額20.11億　公司：全部承擔

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

朱海君身邊「現護花男公然牽手緊摟」關係曝光

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面