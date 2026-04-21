家暴妻還一路尾隨擋警車　毒駕男被判關11個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年7月間因家暴問題，心生不滿，竟在已經施用毒品的情況下，騎車尾隨警車，甚至多次以急煞、停駛、緩速行駛等方式阻擋警車，反而害自己再添數罪。高雄地院法官審理後，依犯以駕駛動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴罪，判處阿榮有期徒刑11個月。至於施用毒品及公共危險的部分，則由檢方另案偵辦中。

▲阿榮不僅涉嫌家暴妻子，還毒駕尾隨擋警車、干擾警方公務執行。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮2025年7月間因持美工刀割傷妻子，警方接獲家暴案件前往處理，他不滿警方將妻子帶走，竟在明知自己有施用毒品的情況下，仍騎乘機車一路尾隨警車，還多次行駛到警車前方，以急煞、停駛、緩速行駛等方式阻擋警車前行。

接著，阿榮又在警方製作筆錄時，透過大聲咆哮、阻擋在派出所大門前等方式干擾公務進行，當場被警方以現行犯逮捕。此外，經檢警採檢送驗，阿榮的尿液中檢驗出安非他命、甲基安非他命濃度分別為6840ng/mL、24920ng/mL，均明顯超過行政院公告的濃度值。

高雄地院法官認為，阿榮明知毒品會對人的意識、控制能力產生不良影響，仍在施用毒品後，於警員依法執行職務時，騎車尾隨並施以強暴行為，蔑視國家公權力、影響公務順利執行，考量到他已經坦承犯行，最終依犯以駕駛動力交通工具對依法執行職務之公務員施強暴罪，判處他有期徒刑11個月。全案仍可上訴。

至於阿榮涉嫌施用毒品及公共危險的部分，則交由檢方另案偵辦中。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

(三) 防止老人受虐，請撥打110、113。