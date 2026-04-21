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大陸 大陸焦點 特派現場

油價漲！陸空中航班減班嚴重　反助攻五一假期國內遊「擴大內需」

▲▼陸國產C919執飛香港航班！首航搭載157名乘客。（圖／翻攝人民網）

▲大陸各航司在油價成本提高之際紛紛採取減班措施。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

大陸「五一」假期前夕，受油價上漲與營運成本影響，部分國際與國內航線出現取消或縮減運力現象，其中，東南亞與澳洲航線取消率明顯攀升，再加上中日關係持續惡化，受歡迎的日本航線持續萎縮，大陸航司運輸成本壓力驟現。業界分析，長假期間或進一步帶動旅客轉向國內旅遊市場，擴大內需。

《每日經濟新聞》報導，與往年不同，今（2026）年「五一」前夕，國際航線頻頻傳出航班取消的消息，尤其是中國飛東南亞和澳洲方向的多條航線取消率飆升，部分航線甚至100%取消。與此同時，國內部分航班也出現了因「航司原因」導致的取消或調整。

▲▼上海五一人潮。（圖／CFP）

▲上海五一假期人潮。（圖／CFP）

4月至5月期間，大陸往返東南亞及大洋洲的航班取消數量與比例明顯上升，其中，廣州、上海兩地5月預計取消航班合計達427班；部分航線如濟南至雪梨取消率達100%，多個城市飛往雪梨的航班取消率亦超過70%。中國國航、東方航空及南方航空等，均對相關航線進行調整或縮減。

對此，中國民航大學航空經濟與發展研究所（AIR）所長李曉津指出，航班取消主要受燃油成本上升與需求不確定影響，特別是東南亞航線受中東局勢影響，航油價格大幅上漲，導致航空公司營運壓力增加，選擇縮減甚至取消航線。

李曉津認為，大洋洲航線因進入淡季，需求不穩定而被優先調整，但若市場情況改善，航線恢復速度仍可加快。

▲大陸五一假期遊客排隊人潮擠爆各景區。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲大陸五一假期國內旅遊。（圖／翻攝每日經濟新聞）

在大陸飛航航班減班嚴重的背景下，旅遊市場也隨之出現變化。大陸旅遊平台數據顯示，2026年第一季越南與泰國旅遊產品預訂量分別年增逾10倍與5倍，但部分尚未購票旅客，可能因票價上升轉向國內旅遊。

值得注意的是，大陸鐵路運輸與國內旅遊需求則持續升溫，熱門路線車票甚至出現搶購情況，飯店與機票預訂也提前呈現出增加趨勢，「五一」期間長三角鐵路預計運送旅客達3180萬人次，有望創歷年同期新高。

李曉津強調，在國際航線縮減影響下，今年假期旅遊可能更偏向國內遊、小城市旅遊及西部、北部地區，帶動旅遊人流分散與市場結構變化。

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