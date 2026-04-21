青森強震「成因類似311」　郭鎧紋點名4地區恐影響台灣

▲日本青森縣外海發生強震。（圖／取自日本氣象廳網站）

記者李姿慧／台北報導

日本東北青森縣昨（20日）下午發生規模7.5地震，後上修至7.7，日本也緊急針對岩手縣等地區發布海嘯警報。地震專家郭鎧紋表示，該起地震板塊活動對台灣沒有影響，但若是琉球海溝南段發生規模8以上地震，以及東南澳海盆、南澳海盆及和平海盆等地震活動，則須留意對台灣的影響。

日本青森昨發生規模7.7強震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析，該地震主要為太平洋板塊隱沒至北美板塊之下所致，從堪察加半島的千島海溝，一路延伸至北海道的日本海溝。

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過去堪察加半島曾發生規模9、規模8.8的大地震；而最著名的為日本311大地震，當時先在日本海溝發生規模7.3地震，兩天後又發生規模9.1強震。此類海溝型地震，由於破裂面長達數千公里，規模動輒可達9以上。

不過郭鎧紋指出，日本昨日強震對台灣沒有影響。像東日本311大地震位置較南，位於日本海溝至福島縣外海一帶，即使如此，對台灣仍無任何影響；青森縣外海位置更偏北，同樣不會影響台灣。

關於地震規模，美國地質調查機構會考慮多種因素，多以「矩震級（MW）」為準，日本則使用「氣象廳震級（MJ）」。郭鎧紋說明，在進行地震與海嘯預警時，不論規模7.5或7.7，並不會用「相當於幾顆原子彈」來衡量。若以美國MW規模7.4地震估算，其釋放能量約相當於64顆原子彈。

郭鎧紋指出，日本周邊板塊活動主要有兩組：一為太平洋板塊隱沒至北美板塊之下；另一為從西南日本延伸至琉球一帶，由菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊之下。

郭進一步說明，南海海槽延伸進入琉球海溝後，可分為北、中、南三段，其中琉球群島與琉球海溝中段活動對台灣影響較有限；但需關注特定海域，包括東經123度以西的東南澳海盆、南澳海盆與和平海盆，以及琉球海溝南段，對台灣影響較大。

郭鎧紋表示，1920年南澳海盆與和平海盆曾發生規模8.2地震，未來需持續關注這些區域活動。另外，當琉球海溝南段發生規模8以上地震時，其長週期地震波可能影響台北盆地。