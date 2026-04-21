日本人氣KOL直飛台南拍攝！黃偉哲攜夢多帶路　推廣府城魅力

▲日本人氣KOL山澤礼明與堀江聖夏直飛台南拍攝旅遊內容。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為拓展日本觀光市場，台南市觀光旅遊局邀請日本高人氣KOL山澤礼明與堀江聖夏，搭乘直飛航班來台南拍攝旅遊內容，並由長期旅居台灣的日本藝人夢多擔任在地導遊，從日本旅客視角深入體驗府城文化，透過影音行銷強化台南在日本市場的吸引力。

台南市長黃偉哲表示，「熊本－台南」與「沖繩－台南」直飛航線自2025年12月開航，市府特別以「搭機出發」為主軸規劃此次拍攝，完整呈現日本旅客從搭機、抵達到展開旅程的過程，讓潛在旅客能具體感受直航便利性，降低海外旅遊的不確定感，進一步提升來台南旅遊的意願。

黃偉哲指出，此次鎖定20至40歲的日本自由行與深度旅遊族群，透過熟悉的影音平台與KOL內容推廣，不僅提升城市能見度，也希望讓「直飛台南」成為日本旅客實際規劃旅程的選項，未來也將持續運用拍攝素材深化國際行銷。

觀旅局長林國華表示，本次邀請的KOL並非傳統旅遊型創作者，而是以一般旅客角度出發，真實記錄首次搭乘直航與體驗台南的過程。山澤礼明以行動實測方式呈現交通與行程效率，而堀江聖夏則以生活感敘事，展現台南街區、美食與慢活氛圍，呈現不同於制式旅遊攻略的內容。

此外，夢多以「日本人介紹給日本人」的方式帶路，協助KOL理解台南歷史與生活細節，提升內容共鳴度。黃偉哲也親自與KOL前往南泉冰菓室互動，並準備芒果乾、柚子蔘、地瓜脆片及茄芷袋等伴手禮，讓他們將台南記憶帶回日本。

觀旅局表示，此次行程依主題規劃，包括「海線觀光」走訪學甲鰻魚養殖與北門井仔腳鹽田、「山區田園觀光」體驗關廟鳳梨、東山咖啡及關子嶺泥漿溫泉，以及「文化歷史」路線，結合台灣好行98府城台江線，深入台南市區與安平古蹟景點，並品嚐米其林必比登推薦美食。

目前兩位KOL已陸續於Instagram分享拍攝內容，市府也鼓勵民眾推薦給日本旅客，透過直飛航線規劃4至5天深度旅遊，感受台南獨特魅力。