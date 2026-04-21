三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男違法保護令被起訴

▲廖姓男子違反保護令，去年10月間三度向老父住處騷擾、縱火與傷害，老父不堪騷擾傷害報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子常對老父、外籍看護騷擾，經桃園地院於2024年2月核發違反保護令，去年10月間卻三度向老父住處投擲噴燈騷擾、縱火焚燒雜物等傷害，老父不堪騷擾傷害憤而報警；桃園地檢署複訊時，認被告違反家暴防治法之保護令罪嫌，從重依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌提起公訴。

檢警調查，48歲的廖姓男子與老父為父子關係，經桃園地院於2024年2月核發違反保護令，為期2年，但廖男仍違反保護令，於去年10月24日晚上10時30分許，前往老父位於中壢區住處，朝房間窗戶投擲噴燈，窗戶玻璃因而碎裂，致使躺在床上睡覺之老父嘴唇遭玻璃劃傷、右側足部擦傷等傷害違反保護令。

同年月28日凌晨4時50分許，廖男前往老父住處，持打火機點燃置放門外之雨鞋、雨衣、塑膠袋及廚餘等雜物，因火苗未延燒住處而未遂，以此方式對老父與印尼籍看護U女造成精神上不法侵害，違反保護令；同日下午1時22分許，再度前往老父住處，向老父索討金錢未遂，還踹踢老父機車與扔擲廚餘桶，導致老父受傷，以此對老父實施精神上不法侵害違反本案保護令，經老父向警方報案提告。

桃園地檢署複訊時，被告廖男所為係違反家庭暴力防治法之違反保護令罪嫌，刑法之放火燒燬現供人使用之住宅未遂、家暴法之恐嚇危害安全等罪嫌。被告於犯罪事實同時觸犯3罪名，從重依放火燒燬現供人使用之住宅未遂提起公訴，建請法院分論併罰。