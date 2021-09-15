台日混血正妹打工遭虐焚屍　檳榔西施怒殺人！父等23年忍淚爭公道

▲士林地檢署檢察長繆卓然（左）協同犯保士林分會主委李魁相致贈慰問金給予林姓台日混血少女父親。（圖／犯保士林分會提供）

記者黃宥寧／台北報導

沉寂23年之久的桃園市平鎮林姓台日混血少女遭殺害屍命案，一直被列為失蹤人口，直到2年前因秘密證人舉報，讓無法昭雪命案露出曙光，林父思思念念望著家門等待女兒平安返家，卻得到女兒已永久離世的悲訊，更讓他老人家無法接受的是，兇手竟從無期徒刑改判為14年6月，犯罪被害人協會士林分會日前主動關懷將協助訴訟。

發生在1998年12月間在平鎮區（當時為平鎮市）的無名女子遭焚屍命案，一度因身分查不出懸宕22年之久後，因秘密證人出面檢舉，揪出現年42歲的男子潘子鑑、43歲女子陳諭詩、當時15歲的共犯陳茹華（現年38歲）與41歲吳姓男子涉案，檢方歷經偵訊後將4人依殺人罪提起公訴，其中吳姓男子潛逃國外，已遭發布通緝。

潘男、陳女一審被判處無期徒刑、褫奪公權終身。但上訴二審後，高等法院上月30日駁回上訴，分別將二人改輕判14年6月。另外當時也為檳榔西施的陳茹華，因懷疑林女可能喜歡她男友吳昶弘，加入虐殺，高等法院2日判刑14年2月。

犯保士林分會指出，7旬林父得知兇手改判後，身心備感極大壓力及憤怒自責過去未能好好照顧心愛的女兒，分會人員撫慰林父情緒，竭盡全力給予陪伴，並將協助林父上訴三審。

中秋節月圓人團圓前夕，犯保士林分會，也前往轄區內20戶被害人家庭，致贈中秋禮盒及共計10萬元慰問金，將持續抱持「關懷、愛心、溫馨」的服務核心價值，藉由被害家庭的即時關懷、復健照護補助、心理諮商與輔導，以及未來面臨長期的訴訟一路相伴陪同，希望扶持犯罪被害家庭，幫助家屬繼續往前，減少社會的弱勢，促進社會更祥和。

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