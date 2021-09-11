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認識國中女才3天就演動作片！4續集換場摩鐵　19歲男大生慘了

▲桃園市吳姓男大生前年7月起在網路上認識當時未滿15歲少女，事後相約在電影館、摩鐵等處共發生5次性行為，少女母親氣炸提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市吳姓男大生認識未滿15歲少女，事後相約在電影館、摩鐵等處共發生5次性行為，少女母親氣炸提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男大生於2019年間透過網路交友站認識還未滿15歲少女，雙方首次相約在電影館約會，在不違反少女意願下偷嚐禁果，總計陸續在摩鐵與少女住家等處發生5次親密關係，但事後少女母親得知後氣炸提告；桃園地院法官審酌，男大生坦承不諱，同意達成和解並賠償少女28萬元，庭上也獲得家人原諒，法官審結依5個妨害性自主罪判處1年2月有期徒刑，緩刑2年，還可上訴。

檢警調查，案發時僅19歲的吳姓男大生，在網路交友站與還在念國中的少女聊天成為男女朋友，吳男明知她還不滿15歲，2019年7月間認識不到3天就相約到電影館見面，在未違背少女意願下，2人偷嚐禁果發生性行為，2人後來分別在摩鐵、電影館等處，甚至在少女住家，總計發生5次性行為。

少女的母家事後察覺女兒異狀詢問後得知有男友，還發生5次親密關係，氣得報警提告。吳男在警詢中均坦承犯行不諱，少女也指證，吳男在未違背其意願下曾發生過親密關係，警方則提供摩鐵監視器畫面以佐證。

桃園地院法官審酌，吳男犯罪事實明確，明知道少女當時是為14歲以上未滿16歲之少女，身心仍發育中，對於性智識、自主能力均未成熟，竟與其性交影響身心正常發展；法官衡量，吳男犯案時年僅19歲，事後已與少女家人達成和解，同意賠償28萬元，並承諾分期賠償，獲得對方原諒，法官認為吳男有悔悟之心，審結依5個對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，分別判處4月有期徒刑，應執行1年2月，緩刑2年，本案還可上訴。

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