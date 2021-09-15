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社會 社會焦點 保障人權

龍劭華遺體送到殯儀館！家屬醫院做完筆錄　最快9點相驗

▲▼龍劭華遺體運出。（圖／民眾提供）

▲疑似龍劭華遺體運出的畫面。（圖／民眾提供）

記者柯振中、吳奕靖／高雄報導

資深藝人龍劭華14日在高雄身亡，遺體送往市立殯儀館，原先預計開記者會說明，但家屬不同意，因此臨時取消，後續在醫院做完筆錄，遺體最快15日上午9點後驗。

龍劭華跟著劇組到高雄，拍攝《美麗人生》戲劇，整個劇組約有60多人投宿八五大樓的民宿，龍劭華自己住一間。劇組朋友14日晚間要找龍劭華吃飯，遲遲找不到人，因此報警處理。

警方、民宿人員抵達現場，用備用鑰匙開門，發現龍劭華倒臥在床邊，已經失去生命跡象，現場門鎖沒被破壞、屋內也沒有打鬥痕跡，身體沒有明顯外傷、衣著完整，被送往阮綜合醫院，急救了44分鐘，仍然不治身亡。

▼龍劭華高雄身亡，蘇姓老闆在醫院現場。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼龍劭華遺體運出。（圖／民眾提供）

家屬接獲消息，從台北南下，處理龍劭華的後事，院方原先要開記者會說明，但家屬不同意，因此臨時取消，目前遺體已送往市立殯儀館，家屬也在醫院做完筆錄，前往龍巖會館，最快15日上午9點相驗。

龍劭華在演藝圈打滾42年，演出許多經典戲劇，擁有舉足輕重的地位，個人風格深入粉絲心中。而龍劭華的童年也如戲劇一般，剛出生就遭到遺棄，被養父收養，還曾遭到虐待，被關在雞籠當中吃飯，四處跑路、流浪。

▼龍劭華高雄身亡，家屬已完成筆錄。（圖／民眾提供）

▲▼龍劭華遺體運出。（圖／民眾提供）

長大以後，龍劭華也嚐過被倒會、投資失敗的痛苦，還曾跑到養父的墳前罵三字經，指責養父為何不保佑他，讓他也走上相同的道路。

後來在製作人徐進良的邀請下，抱著最後希望拍戲，人生出現轉捩點，從客串一路加戲，愈走愈順遂，中年以後每年拍戲邀約不間斷，如今驟然離世，人生華麗謝幕，留下了好幾部尚未播出的作品，親友家屬悲痛、粉絲也感到哀悽。

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