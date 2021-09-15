快訊／龍劭華遺孀兒女強忍悲痛　八五大樓日租房招魂帶他回家

▲龍劭華妻子、女兒與兒子現身殯儀館。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者吳奕靖／高雄報導

藝人龍劭華猝死高雄！檢察官經過相驗之後，認定為疾病因素的自然死亡，而這個疾病不排除是糖尿病，現在檢察官已經開立死亡證明書，而家屬在將遺體運回台北之前依照傳統儀式，先前往八五日租套房，也就是龍劭華猝死地點來進行招魂，希望能儘快將龍劭華接回家人身邊。

據悉，龍劭華跟著劇組到高雄，拍攝《美麗人生》戲劇，整個劇組約有60多人投宿八五大樓的民宿，龍劭華自己住一間。劇組朋友昨（14日）晚間要找龍劭華吃飯，遲遲找不到人，因此報警處理。

警方、民宿人員抵達現場，用備用鑰匙開門，發現龍劭華倒臥在床邊，已經失去生命跡象，現場門鎖沒被破壞、屋內也沒有打鬥痕跡，身體沒有明顯外傷、衣著完整，被送往阮綜合醫院，急救了44分鐘，仍然不治身亡。家屬接獲消息，從台北南下，處理龍劭華的後事，院方原先要開記者會說明，但家屬不同意，因此臨時取消，遺體昨晚已送往市立殯儀館，家屬也在醫院做完筆錄，前往龍巖會館。

高雄地檢署檢察官今（15日）上午9點30分會同法醫相驗，以釐清真正死因。據了解，龍劭華有10多年的糖尿病史。經15分鐘的相驗過後，稍早檢方出面說明，表示龍劭華死因為疾病因素，稍早已經發死亡證明書給家屬，至於受到何種疾病影響，檢方則沒有多透露。

此外，家屬將遺體運回台北之前將依照傳統儀式，先前往八五日租套房，也就是龍劭華猝死地點來進行招魂，而稍早龍劭華的遺體已經相驗結束，目前家屬已將遺體領回，將前往招魂，儘早將龍劭華接回家。