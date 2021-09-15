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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲突停社宅　內政部：深表遺憾，中央將在北市積極興建

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲14日表示，6年來已興建1.8萬戶社會住宅，現階段應暫緩興建，並針對設計、營運管理的疏失進行檢討，再蓋下去會債留子孫。對此，內政部表示，中央將會在台北市積極興建社宅，補足目標戶數。

內政部表示，很遺憾臺北市作出暫緩興建社會住宅的決定，目前全國社宅第一階段4萬戶雖已達標，第二階段尚須興辦8萬戶，雙北是社宅需求最大的地區，台北市突暫緩興建社宅，會衝擊民眾對社宅的信心，且台北市是最有可能實現社宅照顧市民與財務平衡的城市，對於台北市作出此決定，中央將會在台北市積極興建社宅，補足目標戶數。

內政部指出，自106年推動社宅並持續滾動精進做法及財務工具，在行政院今（110）年1月核定修正的社會住宅興辦計畫，已將第一階段推動社宅的經驗及實務反饋納入，讓整體財務更為穩健可行；而為強化社宅的照顧機能，內政部住宅基金補助中央及地方各社宅主辦機關非自償性經費、融資利息補貼、業務推動費及先期規劃費等，即是在各社宅個案穩定的財務基礎下，由各主辦機關建立效率管理及永續發展的經營系統，近年內政部業補助臺北市政府非自償性經費0.8億元，同意28處社會住宅融資利息預估補助2.7億元及18處社會住宅業務推動費預估補助1.9億元。

內政部提及，依據行政院核定社會住宅興辦計畫，台北市內直接興建社會住宅興辦目標值為3萬4,000戶，第一階段已興辦約1.9萬戶，而台北市政府所提報之第二階段約2千戶，其餘1萬多戶不足部分，先前已經中央與地方雙方協調由中央的國家住都中心興辦，如台北市政府評估再減少現有規劃案或土地，將由中央國家住都中心接手台北市無法興建之基地，以符合國人期待，未來也請市政府積極配合協助。

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