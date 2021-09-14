阿嬤「腳噴水」沒感覺！美女醫糗曝真相　爆AZ副作用會這樣　

▲心臟血管外科醫師吳欣岱。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者許宥孺／高雄報導

目睭花花！美女醫師吳欣岱13日看診時，發現患者阿嬤腿上冒出「清澈液體」，疑似是淋巴液，沒想到只是雨水，讓她心情從擔憂瞬間糗爆。吳欣岱表示，各種血管相關疾病患者都可能產生水腫，其中施打AZ疫苗副作用「血栓」就是一例，建議患者應了解水腫發生原因，並及早就醫。

吳欣岱在臉書分享，有一位阿嬤到院內看診，由於她是養護之家的住民，因此是由院內工作人員陪同就醫。工作人員主訴，養護之家的護理師發現，阿嬤的腳很冰冷，看起來還有點缺血，且阿嬤意識不清楚，因此趕緊叫車，把阿嬤送到醫院看診，從上車到下車都是坐在輪椅上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳欣岱醫師分享診間趣事，誤以為阿嬤的腳滲出淋巴液。（圖／翻攝自臉書／吳欣岱）

沒想到進到診間，吳欣岱醫師就發現阿嬤的腳水腫非常嚴重，還滲出分泌物，嚇得她趕緊坐挺一看，深怕阿嬤的腳若有受傷，恐導致蜂窩性組織炎。她也著急問一旁的工作人員，在養護之家時有沒有先處理，沒想到一旁的工作人員尷尬回：「我傘帶太小，阿嬤腳被雨淋到啦！那是雨水！雨水啦！」

底下網友還以廣告台詞妙回：「阿嬤！你怎麼沒感覺！」對此，吳欣岱解釋，因為老人家長期臥床，反應不靈敏，除非是有明顯痛覺，否則不太會表達感受，「所以阿嬤的腳真的沒感覺」。

吳欣岱表示，其實診間常看到長輩腳水腫滲出淋巴液，通常見到這樣的狀況，可以判斷是急性反應，皮膚來不及長大，淋巴液就會衝破皮膚滲出，導致皮膚受傷。

▲AZ疫苗副作用恐引發血栓，吳欣岱表示，嚴重血栓也可能產生水腫。（圖／記者湯興漢攝）

什麼人會產生水腫？吳欣岱舉例，目前施打AZ疫苗，其中一副作用就是引發「血栓」，嚴重血栓就可能產生水腫；另外心臟衰竭、腎衰竭在水份無法排出的狀況下，腳部也可能水腫。

吳欣岱提醒，發現淋巴水腫時，還是必須回溯了解發生原因，因為單純水腫並不是致命的症狀，腳患部好好保養、不產生傷口、不要感染，部分患者不見得有狀況；但是心臟衰竭、腎衰竭危急時，恐有生命危險；若是腿部產生靜脈血栓，血栓恐從血管掉出，繞著血液循環跑，打到肺部，就會產生肺中風，也是致命情況。