快訊／侯友宜宣布：新北明天起恢復餐飲內用

記者楊蕓／新北報導

新北某幼兒園發生群聚感染，擴展到板橋某社區大樓，累計32人確診，新北市長侯友宜下令9/9至9/15禁止餐飲內用、關閉公有運動場館。隨疫情漸趨穩定，侯友宜15日於疫情記者會中宣布，16日起恢復餐飲業、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲場所內用。





▲新北市餐飲防疫管制。（圖／新北市政府提供）

侯友宜說明，分析新北市從9/5到9/15的本土確診病例趨勢，5日起幼兒園夫婦及老師確診，6日再驗出8名幼童、老師確診，市府立即擴大匡列隔離，7日宣布強化二級警戒，當天本土病例中有5人與幼兒園事件有關。8日疫情擴展到板橋社區大樓，並啟動清空隔離，9日起宣布餐飲禁止內用，公有運動及藝文場館不開放。

侯友宜表示，從新北確診病例趨勢可以看出，疫情在穩定往好的方向走，面對這個趨勢，Delta病毒看起來穩定控制，但仍經常會有陰轉陽的狀況，提醒市民仍要小心，不可輕忽。

▲0905-0915新北確診病例趨勢圖。（圖／新北市政府提供）

本週迎接中秋連假，侯友宜也提醒，中秋不是只有禁止在公有場所烤肉，民眾在私有地烤肉也要避免觸犯防疫規定，如不得大量群聚、不得脫口罩共食等，一定要遵守防疫規定，他個人不支持也不鼓勵。

▲新北市公有運動場館恢復開放。（圖／新北市政府提供）

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）