1922來電「10大問題」曝！　民眾關心預約第二劑、能否自宅檢疫

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布1922接獲的10大常見問題，包括已完成意願登記，該如何增選疫苗種類？成功預約卻在接種日無法前往怎麼辦？有出國需求者，如何預約接種？還有從國外入境是否可以於自宅居家檢疫？指揮中心也整理相關回覆，供民眾參考。

針對問題，指揮中心發言人莊人祥建議，民眾在意願登記時，可以全數勾選，「輪到你的年紀或資格就會被選到」，而如果當日無法接種，可以先致電診所取消，同一疫苗中斷一輪後就可再次預約接種。

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▲▼ 1922民眾常見諮詢問題10大QA。（圖／指揮中心提供）

▲▼ 1922民眾常見諮詢問題QA。（圖／指揮中心提供）

至於有出國需求者，若欲接種第二劑，可攜帶相關證明文件，至合約院所由院所評估是否可列冊接種。至於第二劑日期接近者，則可以先上疫苗預約平台登記，如果是透過單位造冊第一劑接種者，也建議由原造冊單位或接種院所確認第二劑事宜。

面對民眾常問國外入境是否可於自宅居家檢疫？莊人祥表示，「不可以」，目前還是維持相關規定，今年6月27日起自重點高風險國家入境者，一律入住集中檢疫所，非重點高風險國家入境者，也應入住防疫旅館或自費入住集中檢疫所。