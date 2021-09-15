莫德納「混打高端」最快10月有結果　陳時中曝未來施打規劃

記者嚴云岑／台北報導

台灣有約300萬第一劑接種莫德納疫苗的民眾苦等不到等二劑，如今傳出台大醫院準備莫德納混打高端疫苗試驗，正招募220名對象，開始進行後28天解盲。若可行，有望部份紓解疫苗供貨不足的壓力。對此，指揮中心指揮官陳時中表示，相關實驗都在進行，結果出來後要由專家做討論，決定施打方式。

台大醫院混打研究由感染科主治醫師謝思民主持，預計下週開始收案。試驗將分成實驗組與對照組，一組為施打高端、另一組則是注射莫德納疫苗，隨機雙盲分配各收110人，共計220人。謝思民估計，收案完成後28天就有機會提供初步研究成果給指揮中心。

台大副校長、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳證實，計畫剛通過院內倫理審查，後續會與指揮中心申請。他另提到，高端通過緊急授權使用後，開始有相關想法，高端的次單位疫苗和莫德納的mRNA是不同技術平台，同樣是來自於美國國衛院（NIH）的S-2P，理論上身體會製造出同樣蛋白產生抗體，銜接方式合理。

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張上淳指出，預計收案分兩組，每一組100人到120人，個案接種完疫苗之後，會於1個月內定期追蹤抽血，最後進行抗體效價評估；至於何時能提供指揮中心作為政策參考，他僅回答越快越好，但還是需要經過收案、接種與追蹤時間。

政府今年採購莫德納疫苗目前已到貨505萬劑，5至8月150萬劑，預估9月會再到貨，但數量未知。而最新一批是捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗，已在8月29日下午抵台。根據指揮中心統計，截至9月13日止，莫德納共接種378萬6612劑，其中已經接種第二劑者僅35萬1399人。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

